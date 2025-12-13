Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Smart Meter के साथ नहीं मिल रहा आरमर्ड केबिल, उपभोक्ता हो रहे परेशान

    By Kesav Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के साथ आरमर्ड केबिल नहीं मिलने से उपभोक्ता परेशान हैं। केबिल की अनुपलब्धता के कारण मीटर लगाने में दिक्कत आ रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, आनंदनगर। शहर से लेकर गांव तक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन ठीकेदार द्वारा उसके साथ आरमर्ड केबिल नहीं दिया जा रहा है। फरेंदा विद्युत विभाग के कर्मचारियों और ठीकेदारों की मनमानी से सरकार की योजनाओं का लाभ बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजली विभाग को कनेक्शन देने के साथ ही आरमर्ड केबल व मीटर लगाने का निर्देश है। ठीकेदार के द्वारा मीटर तो लगाया जा रहा है, लेकिन आरमर्ड केबिल नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं मीटर बदल कर स्मार्ट मीटर भी लगाया जा रहा है।

    ठीकेदार और विभाग की मिली भगत के कारण उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिम्मेदार लाखों रुपये का चूना विभाग और उपभोक्ताओं को लगाया जा रहे हैं। बिजली विभाग के फरेंदा क्षेत्र में यह मामला सभी जगह देखा जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- UP BJP Adhyaksh: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं पंकज चौधरी, मिल सकती है कमान

    अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण खंड आनंदनगर चंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि आरमर्ड केबल लगाने का नियम है। उपभोक्ताओं को केवल मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जांच कराकर जल्द ही केबिल की उपलब्धता कराई जाएगी।


    आनंदनगर बिजली विभाग के ठीकेदार की मनमानी से उपभोक्ता काफी परेशान हैं। विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जिसके साथ केबल भी मिलना चाहिए। लेकिन ठीकेदार की मनमानी से उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    -

    -संतोष पांडेय, आंबेडकर नगर।

    गांव से लेकर शहर तक विभाग द्वारा पोल से लेकर मीटर व अन्य विभागीय काम ठीकेदार द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें ठीकेदार की लापरवाही से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को जो लाभ मिलना चाहिए। ठीकेदार व विभाग की उदासीनता से वह भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

    -

    -सरवरे आलम, परसाबेनी।