UP BJP Adhyaksh: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं पंकज चौधरी, मिल सकती है कमान

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। साढ़े तीन दशक से अधिक के राजनीतिक सफर में भाजपा में निष्ठा से जुड़े रहने का इनाम महराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को मिलने जा रहा है। सियासी हवा का रुख चाहे जितना विपरीत रहा हो, पंकज चौधरी मजबूती से भाजपा के साथ खड़े रहे। कार्यकर्ताओं का संबल बने तो तराई के इस जिले में पार्टी का जनाधार बढ़ता चला गया।

इसी की देन रही कि लगातार नौ बार भाजपा ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। 1999 और 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 1991 से लेकर 2024 तक हुए सभी चुनावों में अपने कुशल रणनीतिक कौशल से वह विजय श्री हासिल करने में कामयाब रहे। 1989 में नगर निगम गोरखपुर के पार्षद व उप सभापति चुने जाने के बाद अपने सियासी सफर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1991 में जब भाजपा ने उन्हें महराजगंज संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया ताे कुर्मी बहुल इस जिले में जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में बैठ गया। जिसके चलते महज 27 वर्ष की उम्र में वह सांसद बन देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गए। कार्य करने का माैका मिला तो देखते ही देखते उनका जनाधार बढ़ता गया।

विपक्ष के हर सियासी चक्रव्यूह के मुकाबले उनका सहज व सरल व्यक्तित्व भारी पड़ा। 2024 में हुए आम चुनाव में पहली बार उन्हें अपने गढ़ में चुनौती मिली। कांग्रेस गठबंधन ने उनके स्वजातीय फरेंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी को मुकाबले में खड़ा कर दिया तो पहली बार कुर्मी,पटेल व सैंथवार मतदाताओं में बंटवारा देखने को मिला।

इसके बाद भी पंकज चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 35451 मतों से पराजित कर अपने राजनैतिक कौशल आम जन में अपनी लोकप्रियता का परिचय दिया। इसी के साथ ही उन्होंने चुनावी जीत की दूसरी हैट्रिक लगाते हुए महराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सातवीं बार कमल खिलाया।