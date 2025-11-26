SIR In UP: फार्मर रजिस्ट्री की धीमी रफ्तार पर एडीओ पंचायत को फटकार, अधिकारियों और बीएलओ को चेतावनी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को मिठौरा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भागाटार और पंचायत सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां जिलाधिकारी ने एसआइआर पर बीएलओ एवं अधिकारियों को ससमय कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी वहीं फार्मर रजिस्ट्री की सुस्त रफ्तार पर एडीओ पंचायत कौशल किशोर सिंह को जमकर फटकार लगाई।

जिलाधिकारी सबसे पहले ग्राम सभा भागाटार पहुंचे, जहां मतदेय स्थल संख्या 202, 203 और 204 पर एसआइआर का कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी ने बूथवार तैनात बीएलओ से मतदाताओं की कुल संख्या, गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की स्थिति की जानकारी ली। बूथ संख्या 202 पर 1126 मतदाता सूचीबद्ध हैं, जिनमें सभी गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं, तथा लगभग 200 फार्म आनलाइन अपलोड भी किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार बूथ संख्या 203 (कुल 1141 मतदाता) पर 400 फार्म, तथा बूथ संख्या 204 (कुल 864 मतदाता) पर भी करीब 400 फार्म ऑनलाइन अपलोड किए जाने की जानकारी डीएम को दी गई। जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआइआर कार्य में और अधिक सक्रियता लाई जाए ताकि निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची का प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके।