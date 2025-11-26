SIR In UP: फार्मर रजिस्ट्री की धीमी रफ्तार पर एडीओ पंचायत को फटकार, अधिकारियों और बीएलओ को चेतावनी
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मिठौरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय और पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एसआईआर कार्य में तेजी लाने और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने की चेतावनी दी गई और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। किसानों को सरल सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंगलवार को मिठौरा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भागाटार और पंचायत सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां जिलाधिकारी ने एसआइआर पर बीएलओ एवं अधिकारियों को ससमय कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी वहीं फार्मर रजिस्ट्री की सुस्त रफ्तार पर एडीओ पंचायत कौशल किशोर सिंह को जमकर फटकार लगाई।
जिलाधिकारी सबसे पहले ग्राम सभा भागाटार पहुंचे, जहां मतदेय स्थल संख्या 202, 203 और 204 पर एसआइआर का कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी ने बूथवार तैनात बीएलओ से मतदाताओं की कुल संख्या, गणना प्रपत्र के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन की स्थिति की जानकारी ली। बूथ संख्या 202 पर 1126 मतदाता सूचीबद्ध हैं, जिनमें सभी गणना प्रपत्र वितरित कर दिए गए हैं, तथा लगभग 200 फार्म आनलाइन अपलोड भी किए जा चुके हैं।
इसी प्रकार बूथ संख्या 203 (कुल 1141 मतदाता) पर 400 फार्म, तथा बूथ संख्या 204 (कुल 864 मतदाता) पर भी करीब 400 फार्म ऑनलाइन अपलोड किए जाने की जानकारी डीएम को दी गई। जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआइआर कार्य में और अधिक सक्रियता लाई जाए ताकि निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची का प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके।
उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इसके बाद डीएम पंचायत सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा था। निरीक्षण के दौरान कार्य की धीमी प्रगति देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और एडीओ पंचायत कौशल किशोर सिंह को तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को सरल, त्वरित और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और फार्मर रजिस्ट्री दोनों ही सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से दोनों कार्यों को पूरा कराएं।
लापरवाही पर दो बीएलओ के विरुद्ध कार्रवाई
विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर फरेंदा तहसील के दो बीएलओ के विरुद्ध विभागीय और विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। एसडीएम शैलेंद्र गौतम ने बताया कि भाग संख्या 188 की बीएलओ ज्योत्सना देवी (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) और भाग संख्या 65 के बीएलओ विकास सरोज (सहायक अध्यापक) के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
