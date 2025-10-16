UP के इस जिले में नहर के नीचे बहती है नदी, दोनों का पानी अलग-अलग

जागरण संवाददाता, निचलौल। जिले में नेपाल सीमा से तीन किमी दूर ग्राम अमड़ी के पास नहर के नीचे से एक नदी दशकों पूर्व से सफलता पूर्वक बह रही है। इस सिविल इंजीनियरिंग के तकनीक से लोग अनजान हैं। वहीं सच्चाई जानने के बाद हैरान भी हो जाते हैं।

इस इंजीनियरिंग तकनीक पर पांच दशक बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां से निकल कर दोनों जहां विपरीत दिशा में हो जाती है। वहीं 150 किमी दूर जाकर दोनों एक दुसरे में मिल जाती है।

नेपाल सीमा से पश्चिमी गंडक नहर से निकलने वाली यह नहर देवरिया जिले में भटनी के पास इसी छोटी गंडक नदी में जाकर समा जाती है। नेपाल से निकलने वाली यह नदी यहां पर चाहे नहर के सामने छोटी दिखती हो लेकिन जैसे जैसे जैसे आगे बढ़ती इसका स्वरूप बढ़ता जाता है।यह नदी में देवरिया जिले के बिहार सीमा के निकट मेहरौना के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।