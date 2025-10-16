Language
    महाराजगंज: छठी कक्षा की छात्रा का अपहरण विफल, आरोपी गिरफ्तार

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    महराजगंज में स्कूल जा रही छठी कक्षा की छात्रा के अपहरण का प्रयास किया गया। छात्रा की बहादुरी और लोगों की सतर्कता से अपहरण विफल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। आरोपी के इरादे और पिछले अपराधों की पड़ताल जारी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    - छात्रा को आए दिन चाकलेट एवं रुपये का लालच देकर फुसलाने की कोशिश
    - सीसी कैमरे में रिकार्ड हुई है, बहलाने-फुसलाने की घटना, बुधवार को जबरन साथ ले जाने के प्रयास का है आरोप
    जागरण संवाददाता, महराजगंज : शहर के एक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा छह की छात्रा को बहलाने-फुसलाकर अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से निचलौल थाना क्षेत्र के हरदी गांव निवासी आरोपित गुरु प्रसाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को रास्ते में रोकने एवं उसे बहलाने का सीसी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। सदर कोतवाली के गांव निवासी पीड़ित छात्रा शहर के ही एक विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा है, और शहर के ही एक वार्ड में रूम लेकर अपने स्वजन संग रहती है। पीड़िता की मां का आरोप है, कि जब भी छात्रा स्कूल जाती थी, तो आरोपित रास्ते में उसे रोक कर अनायाश ही कभी चाकलेट तो कभी रुपये देकर बहलाने का प्रयास करता था। बुधवार की सुबह जब छात्रा स्कूल जाने के लिए निकली, तो उक्त व्यक्ति ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बहला-फुसलाकर ले जाने का प्रयास किया। बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए वहां से भागकर घर पहुंच कर अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस टीम ने छानबीन करते हुए आरोपित की पहचान निचलौल थाना क्षेत्र के हरदी गांव निवासी गुरु प्रसाद के रूप में की। सदर कोतवाल निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
