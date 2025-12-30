महराजगंज में नववर्ष 2026 पर पुलिस हाई अलर्ट, ड्रोन और CCTV कैमरे से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नववर्ष 2026 के स्वागत और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महराजगंज पुलिस ने व्यापक सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देश पर 31 दिसंबर की रात्रि से एक जनवरी तक जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रहेगी। नववर्ष की पूर्व संध्या से ही जिलेभर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, फ्लैग मार्च और नियमित फुट पेट्रोलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक मीना ने बताया कि नववर्ष के दौरान होटलों, क्लबों, आयोजन स्थलों, प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और पिकनिक स्पाट्स पर भीड़ बढ़ने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए सभी संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है।

जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों-लेहड़ा मंदिर, दुर्गा मंदिर महराजगंज, सोनाड़ी देवी, बोकड़ा देवी, बनैलिया माता मंदिर नौतनवा, दर्जनिया ताल और निचलौल पार्क सहित अन्य स्थानों पर विशेष पुलिस बंदोबस्त किया गया है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही यूपी-112 को भी प्रभावी रूप से सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए होटलों, बाजारों और आयोजन स्थलों के निकास बिंदुओं पर ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन प्वाइंट, मोबाइल बैरियर और पार्किंग प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही इंटरनेट मीडिया की चौबीसों घंटे मानिटरिंग कर किसी भी भ्रामक सूचना, अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।