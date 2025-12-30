यूपी में पीएम स्वनिधि को मिली रफ्तार, 9,561 ठेला-खोमचा कारोबारियों को मिला कर्ज

जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिले में शहरी गरीब एवं ठेला-खोमचा, फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए संबल बनकर उभरी है। योजना के तहत जिले के 11 नगर निकायों में कुल 10,630 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 10,169 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जांच व सत्यापन के बाद 9,728 ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 9,561 लाभार्थियों के खातों में ऋण राशि भेजी जा चुकी है। डूडा के माध्यम से तीन नगर पालिकाओं और आठ नगर पंचायतों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

नगर निकायवार आंकड़ों के अनुसार आनंदनगर में 1,199 लक्ष्य के सापेक्ष 1,045 आवेदन मिले, 984 ऋण स्वीकृत हुए और 907 का वितरण किया गया। बृजमनगंज में 469 लक्ष्य के मुकाबले 682 आवेदन, 644 स्वीकृति और 629 वितरण हुआ। चौक में 492 लक्ष्य पर 758 आवेदन, 735 स्वीकृति और 724 वितरण किया गया।

घुघली में 309 लक्ष्य के सापेक्ष 354 आवेदन आए, 340 स्वीकृत हुए और 338 का वितरण हुआ। नगर पालिका महराजगंज में 2,304 लक्ष्य पर 2,119 आवेदन, 2,054 स्वीकृति और 2,013 वितरण किया गया। नौतनवा में 887 लक्ष्य के मुकाबले 861 आवेदन, 853 स्वीकृति और 850 वितरण हुआ। निचलौल में 575 लक्ष्य पर 653 आवेदन, 624 स्वीकृति और 620 वितरण, पनियरा में 355 लक्ष्य पर 446 आवेदन, 419 स्वीकृति और 414 वितरण हुआ। परतावल में 493 लक्ष्य के सापेक्ष 811 आवेदन, 774 स्वीकृति और 773 वितरण किया गया।

सिसवा में 3,157 लक्ष्य पर 1,990 आवेदन, 1,858 स्वीकृति और 1,850 वितरण हुआ। सोनौली में 390 लक्ष्य के सापेक्ष 450 आवेदन मिले, 443 ऋण स्वीकृत हुए और सभी 443 का वितरण कर दिया गया। ऋण से व्यापारियों ने कच्चा माल खरीदा, ठेला-खोमचा सुधारा और कारोबार को नियमित किया, जिससे आय में बढ़ोतरी हुई है।