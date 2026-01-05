Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, जगह-जगह होंगे स्वागत

    By Sachidanand Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:35 PM (IST)

    नव निर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के महराजगंज आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। नव निर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जनपद में प्रथम आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी कार्यालय के सामने इसके लिए वृहद मंच को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान मंच, पंडाल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की गई। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कार्यक्रम भव्य, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    इसके बाद परतावल चौराहा, धरमपुर, सेमरा टोल, शिकारपुर, हनुमानगढ़ी और सक्सेना तिराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात पार्टी कार्यालय पर स्वागत सभा का आयोजन किया जाएगा।

    सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि पंकज चौधरी का जनपद में प्रथम आगमन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और गौरव का विषय है। यह कार्यक्रम संगठन की मजबूती के साथ-साथ जनपद के विकास को लेकर नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समन्वय और जिम्मेदारी के साथ दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया।

    विधायक ने बताया कि स्वागत से जुड़ी सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएंगी और प्रत्येक कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने में पूरी निष्ठा से जुटा है। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि तैयारियां सही दिशा में हैं और कार्यक्रम निश्चित रूप से यादगार होगा।

    इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, जिला महामंत्री बबलू यादव, ओम प्रकाश पटेल, जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष आकाश श्रीवास्तव तथा जिला मीडिया प्रभारी संजीव शुक्ला, मानवेंद्र सिंह, राकेश अग्रहरी, मनोज पटेल मौजूद रहे।