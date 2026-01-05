भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, जगह-जगह होंगे स्वागत

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नव निर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जनपद में प्रथम आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पार्टी कार्यालय के सामने इसके लिए वृहद मंच को अंतिम रूप देने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंच, पंडाल, बैरिकेडिंग, पार्किंग, पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की गई। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कार्यक्रम भव्य, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक होना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसके बाद परतावल चौराहा, धरमपुर, सेमरा टोल, शिकारपुर, हनुमानगढ़ी और सक्सेना तिराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात पार्टी कार्यालय पर स्वागत सभा का आयोजन किया जाएगा। सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि पंकज चौधरी का जनपद में प्रथम आगमन पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और गौरव का विषय है। यह कार्यक्रम संगठन की मजबूती के साथ-साथ जनपद के विकास को लेकर नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, समन्वय और जिम्मेदारी के साथ दायित्वों के निर्वहन का आह्वान किया।

विधायक ने बताया कि स्वागत से जुड़ी सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएंगी और प्रत्येक कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने में पूरी निष्ठा से जुटा है। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि तैयारियां सही दिशा में हैं और कार्यक्रम निश्चित रूप से यादगार होगा।