नेपाल से धूप की लकड़ी भारत में हो रही तस्करी, SSB जवानों ने रंगे हाथ पकड़ा

अरविंद त्रिपाठी, नौतनवा। नेपाल के पहाड़ी इलाकों मधुबनी, खनुवा, मुस्तांग, सुर्खेत, पाल्पा और पर्वतीय जंगलों में मिलने वाली देवदार/धूप की लकड़ी की तस्करी इन दिनों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बेखौफ तरीके से बढ़ गई है। लकड़ी को नेपाल के ऊपरी इलाकों से काटकर पहले सीमावर्ती गांवों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद कैरियर साइकिल, बोरी और पैदल रास्तों के जरिए इसे धीरे-धीरे भारत की सीमा में दाखिल कराते हैं।

नेपाल में धूप की लकड़ी 100–120 रुपये प्रति किलो मिलती है, जबकि भारत में यही लकड़ी 250–300 रुपये प्रति किलो बिकती है। यही अंतर तस्करी को बड़ा धंधा बना रहा है। यह लकड़ी धार्मिक अनुष्ठान, धूपबत्ती, अगरबत्ती, आयुर्वेदिक दवाओं और सुगंधित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। पिछले तीन दिनों में यह दूसरा बड़ा खुलासा है। गुरुवार तड़के 66वीं बटालियन एसएसबी ने बरगदही आम बगीचे के पास से 44 बोरी (1952 किलो) लकड़ी, एक पिकअप और दो साइकिल बरामद की। एक युवक राजकुमार को पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। वहीं दो दिन पहले भी इसी इलाके से 52 बोरी लकड़ी और एक पिकअप पकड़ी गई थी।