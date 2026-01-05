Language
    'साहब! घर कैसे बनवाएं...?' PM Awas Yojana से जुड़ी महिला की समस्या का DM ने तुरंत कर दिया निस्तारण

    By Sachidanand Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    महराजगंज के नौतनवा में जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस पर एक महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र घोषित किए जाने की पीड़ा जिलाधिकारी संतोष कुमार

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। तहसील सभागार नौतनवा में सोमवार को आयोजित जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस उस समय भावनात्मक हो गया, जब एक महिला फरियादी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी अपनी पीड़ा लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के सामने पहुंच गई।

    महिला ने अपना दुख सुनाते हुए कहा - साहब, बताइए हम घर कैसे बनवाएं? महिला का आरोप था, कि वह पूरी तरह पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में उसे अपात्र घोषित कर दिया गया है। जिसपर जिलाधिकारी ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना की उपस्थिति में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 117 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 23 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

    सर्वाधिक शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि विवाद, अवैध कब्जा और राजस्व मामलों से संबंधित रहीं। इस प्रकार से जिले के अन्य समस्त तहसीलों में आए कुल 240 मामलों में 33 का ही निस्तारण किया जा सका। नौतनवा तहसील में दोपहर करीब 1:30 बजे डीएम और एसपी समाधान दिवस स्थल पर पहुंचे।

    सुबह के समय फरियादियों की संख्या कम रही, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, फरियादियों की भीड़ बढ़ती चली गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि तहसील समाधान दिवस में आए मामलों को टालने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं और निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करें।प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिए कि वे स्वयं मौके पर जाकर पात्रता का सत्यापन करें।

    उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवादों को लेकर डीएम ने टीम गठित कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। अवैध कब्जे से जुड़े मामलों को थाना समाधान दिवस में प्राथमिकता देने को कहा गया। वहीं अवैध शराब व खाद की तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए।

    शीतलहर को देखते हुए डीएम ने 24 घंटे अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, विशेषकर अस्पतालों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। खुले में सोने वाले लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपी गई।

    इसके अलावा बाल विवाह रोकने तथा सीमा क्षेत्र में बढ़ी पैदल आवाजाही को देखते हुए बार्डर थानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एसडीएम नवीन प्रसाद, तहसीलदार कर्ण सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव, डीएफओ निरंजन सुर्वे, पीडी रामदरश चौधरी, सीएमओ डा. नवनाथ प्रकाश मौजूद रहे।

    इसी क्रम में सदर तहसील में उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सुनवाई की गई। जिसमें कुल आए 35 मामलों में दो मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसीलदार पंकज शाही, नायब देशदीपक तिवारी समेत अन्य मौजूद रहे।

    आनंदनगर संवाददाता के अनुसार फरेंदा तहसील में आयोजित समाधान दिवस में 51 प्रकरण आए, जिनमें से तीन मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम शैलेंद्र कुमार गौतम ने की। इस दौरान तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा, नायब तहसीलदार अंकित अग्रवाल, सीओ बसंत सिंह मौजूद रहे।

    निचलौल संवाददाता के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 37 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से पांच मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता, तहसीलदार अमित कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पीयूष जायसवाल, बीडीओ शमा सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।