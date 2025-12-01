महाराजगंज में पति से झगड़े के बाद महिला ने लगाई फांसी, हुई मौत

संवाद सूत्र, जागरण महाराजगंज। कोल्हुई में पत्नी- पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के बाद पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के महुवारी टोला सिंहपुर निवासी विवाहिता मनीषा का शनिवार को उसके पति रामरतन पासवान से किसी बात को लेकर विवाद हुआ।

जिससे नाराज होकर पत्नी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसका शव लटका मिला। घटना की जानकारी तब हुई जब रामरतन थोड़ी देर बाद अपने कमरे में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य रह गया और शोर मचाना शुरू कर दिया। घर में मौजूद स्वजन ने अफरा-तफरी में किसी तरह विवाहिता को फंदे से उतारा और इलाज के लिए बनकटी सीएचसी पहुंचाया।