महाराजगंज में पति से झगड़े के बाद महिला ने लगाई फांसी, हुई मौत
महाराजगंज में एक महिला ने पति से झगड़े के बाद फांसी लगा ली। पति ने जब अपने कमरे में देखा तो उसके होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
संवाद सूत्र, जागरण महाराजगंज। कोल्हुई में पत्नी- पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद के बाद पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के महुवारी टोला सिंहपुर निवासी विवाहिता मनीषा का शनिवार को उसके पति रामरतन पासवान से किसी बात को लेकर विवाद हुआ।
जिससे नाराज होकर पत्नी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसका शव लटका मिला। घटना की जानकारी तब हुई जब रामरतन थोड़ी देर बाद अपने कमरे में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर आश्चर्य रह गया और शोर मचाना शुरू कर दिया। घर में मौजूद स्वजन ने अफरा-तफरी में किसी तरह विवाहिता को फंदे से उतारा और इलाज के लिए बनकटी सीएचसी पहुंचाया।
डेढ़ वर्ष पहले हुई थी शादी
जहां डाक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है दोनों की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद दोनों में अक्सर विवाद होते रहते थे।
दूसरी तरफ विवाहिता की मां ने थाने पर तहरीर देकर ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
