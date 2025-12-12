पति ने की दूसरी शादी, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार; बोली- मेरा भविष्य खराब कर अब...
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भिटौली थाना क्षेत्र में मनीषा नामक एक महिला ने अपने पति पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने का आरोप लग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, परतावल। दहेज की मांग और मानसिक उत्पीड़न को लेकर दो बच्चों की मां मनीषा ने अपने पति पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। भिटौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जड़ार निवासी मनीषा गुरुवार को अपने दिए गए तहरीर में लिखा कि उसका विवाह पांच वर्ष पूर्व कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगही निवासी जयहिंद से हुआ था।
पिता ने भूमि बेचकर एक लाख रुपये नकद, मोटरसाइकिल, बर्तन और आभूषण सहित क्षमता के अनुसार दान-दहेज दिया था। पति और स्वजन लगातार बार-बार दहेज की मांग करते रहे। पति ने दो वर्ष पूर्व प्रमिला नामक महिला से दूसरी शादी कर ली है, प्रताड़ना से तंग आकर अपनी दो बेटियां खुशी, और कृति दो वर्ष को लेकर मायके में रह रही हूं।
पिता मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। मनीषा ने बताया कि पति अब दूसरी पत्नी के साथ रहता है और उसे प्रताड़ित कर अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा है। दो बच्चियों के भविष्य को लेकर वह बेहद चिंतित है। थानाध्यक्ष भिटौली मदन मोहन मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है
