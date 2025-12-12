पति ने की दूसरी शादी, पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार; बोली- मेरा भविष्य खराब कर अब...

संवाद सूत्र, परतावल। दहेज की मांग और मानसिक उत्पीड़न को लेकर दो बच्चों की मां मनीषा ने अपने पति पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। भिटौली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जड़ार निवासी मनीषा गुरुवार को अपने दिए गए तहरीर में लिखा कि उसका विवाह पांच वर्ष पूर्व कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगही निवासी जयहिंद से हुआ था।

