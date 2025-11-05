Maharajganj Weather News: दोपहर में निकली धूप, सुबह-शाम कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मौसम बदल चुका है। बुधवार की सुबह के समय में कोहरा छाया रहा। इसके बाद दोपहर में धूप निकली। ऐसे में लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। साथ ही सर्दी का अहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग भी आगामी दिनों में कोहरा और ठंडी हवाओं के बढ़ने के संकेत दिए हैं। जिले के मौसम का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

जिले के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों वर्षा के बाद से ही मौसम में नमी आने लगी है। कालेज रोड, फरेंदा रोड, भिटौली, घुघली, श्यामदेउरवा, परतावल, पनियरा, फरेंदा, नौतनवा, सोनौली, ठूठीबारी, निचलौल, सिसवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुबह सात बजे तक कोहरा छाया रहा। इस कारण शहरी ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी राहगीरों के वाहनों की रफ्तार धीमी रही।