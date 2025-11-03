मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महराजगंज में 1200 जोड़े बनेंगे हमसफर, रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगी शादी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में इस वित्तीय वर्ष की दूसरी सामूहिक शादी का आयोजन चार नवंबर (मंगलवार) को किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न ब्लाकों से आए 1200 जोड़े वैदिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह आयोजन जिले के प्रतिष्ठित स्थल जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज में किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सोमवार को नोडल नामित हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को सौंपे गए कार्य समय से पूरे किए जाएं, ताकि विवाह समारोह सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष का पहला सामूहिक विवाह कार्यक्रम आठ जून को आयोजित किया गया था, जिसमें 337 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था।

इस बार प्राप्त 1200 आवेदनों की पात्रता जांच ब्लाक स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों तथा नगर क्षेत्रों में ईओ (एक्जीक्यूटिव ऑफिसर) के माध्यम से की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।