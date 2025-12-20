Language
    शराब तस्करों से साठगांठ के मामले में निलंबित दारोगा की थानेदारी पर सवाल, लाइन हाजिर

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    महराजगंज में शराब ठेकेदारों से साठगांठ और शराब तस्करी रोकने में लापरवाही के चलते देवरिया से निलंबित दारोगा को ठूठीबारी थाने का थानेदार बनाने पर सवाल उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    देवरिया में शराब व पशु तस्करी के आरोप में हो चुके हैं निलंबन। -सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। शराब ठीकेदारों से साठ-गांठ कर उगाही करने तथा थाना क्षेत्र में शराब तस्करी व गो तस्करी न रोक पाने व अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के मामले में दो माह पहले देवरिया से निलंबित रह चुके दारोगा को ठूठीबारी थाने का थानेदार बनाए जाने का मामला चर्चा में आ गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। सोनौली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नवनीत नागर को ठूठीबारी थाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देवरिया जिले से अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर आए उपनिरीक्षक नवीन चौधरी को 16 दिसंबर की देर रात पुलिस अधीक्षक ने ठूठीबारी थाने का कोतवाल बनाया गया था।

    इसके बाद 18 दिसंबर को उन्होंने विधिवत थाने का चार्ज भी संभाल लिया , लेकिन 19 दिसंबर की सुबह इंटरनेट मीडिया पर उपनिरीक्षक से जुड़े पुराने आरोपों को लेकर पत्र प्रसारित हो गया, जिससे विभागीय स्तर पर सवाल खड़े हो गए।

    बताया जाता है कि देवरिया जिले के बनकटा थाने में तैनाती के दौरान उपनिरीक्षक नवीन चौधरी पर शराब ठेकेदारों से सांठगांठ कर धन उगाही करने तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। इन्हीं गंभीर आरोपों के चलते देवरिया के पुलिस अधीक्षक ने नौ अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया। बाद में बहाली के बाद उपनिरीक्षक का स्थानांतरण महराजगंज कर दिया गया।

    मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने शुक्रवार दोपहर बाद तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक नवीन चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी ने बताया कि मामले की जानाकरी होते ही तत्काल प्रभाव से नवीन चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।