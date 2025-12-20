शराब तस्करों से साठगांठ के मामले में निलंबित दारोगा की थानेदारी पर सवाल, लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, महराजगंज। शराब ठीकेदारों से साठ-गांठ कर उगाही करने तथा थाना क्षेत्र में शराब तस्करी व गो तस्करी न रोक पाने व अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के मामले में दो माह पहले देवरिया से निलंबित रह चुके दारोगा को ठूठीबारी थाने का थानेदार बनाए जाने का मामला चर्चा में आ गया।

प्रकरण संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित उपनिरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। सोनौली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नवनीत नागर को ठूठीबारी थाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देवरिया जिले से अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर आए उपनिरीक्षक नवीन चौधरी को 16 दिसंबर की देर रात पुलिस अधीक्षक ने ठूठीबारी थाने का कोतवाल बनाया गया था।

इसके बाद 18 दिसंबर को उन्होंने विधिवत थाने का चार्ज भी संभाल लिया , लेकिन 19 दिसंबर की सुबह इंटरनेट मीडिया पर उपनिरीक्षक से जुड़े पुराने आरोपों को लेकर पत्र प्रसारित हो गया, जिससे विभागीय स्तर पर सवाल खड़े हो गए।