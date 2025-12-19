नेपाल से भारत लाई जा रही मक्का की खेप बरामद, तस्कर गिरफ्तार
संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से भारत लाई जा रही मक्का की खेप को जब्त किया है। यह कार्रवाई बुधवार देर रात 12.35 बजे हरदीडाली गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के समीप की गई। एसएसबी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल से अवैध रूप से सामान ला रहे हैं।
सूचना मिलते ही हरदीडाली समवाय प्रभारी के नेतृत्व में नाका पार्टी गठित कर इलाके में घेराबंदी की गई। तलाशी के दौरान एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। नाका पार्टी ने टार्च और इशारों से वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन पिकअप चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति वाहन छोड़कर भागने लगे। जवानों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।
तलाशी में पिकअप वाहन से 35 बोरी मक्का बरामद हुई, जिसका कुल वजन 1715 किलोग्राम था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मक्का नेपाल से पकडंडी रास्ते के जरिए लाकर पिकअप में लोड किया गया था और इसे नौतनवा ले जाया जा रहा था।
मक्का से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाने पर एसएसबी ने मक्का और पिकअप को जब्त कर लिया। जब्त किए गए माल और दोनों आरोपियों को अग्रिम जांच और कार्रवाई के लिए कस्टम कार्यालय नौतनवा को सौंप दिया गया है। इस मामले में कस्टम अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
