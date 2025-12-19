Language
    महराजगंज में आयकर की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी, लेन-देन और डिजिटल रिकार्ड की गहन जांच

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    गोरखपुर रोड स्थित शुभम हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आयकर अधिकारी एजेंसी परिसर में सुबह से शाम तक जांच-पड़ता ...और पढ़ें

    तीन दिन से चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। गोरखपुर रोड स्थित सतभरिया में शुभम हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। सुबह से ही एजेंसी परिसर में आयकर अधिकारियों की मौजूदगी के कारण माहौल सख्त बना रहा। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे आयकर विभाग की टीम एजेंसी पहुंची और शाम लगभग छह बजे तक लगातार जांच-पड़ताल करती रही।

    इसके पूर्व मंगलवार की सुबह 6:40 बजे पहली छापेमारी हुई थी, जिसके बाद बुधवार को दूसरे दिन और गुरुवार को तीसरे दिन भी यह कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है, कि शुभम एजेंसी से जुड़े अन्य कई प्रतिष्ठानों पर भी टीमों ने एजेंसी के आय-व्यय से संबंधित बही खाते, बिल-बुक, स्टाक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

    दस्तावेजों में दर्शाए गए लेन-देन का मिलान वास्तविक बैंक खातों और भुगतान विवरण से किया गया। जांच का दायरा केवल एजेंसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों और संबंधित व्यक्तियों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। कार्रवाई के दौरान गुरुवार को एजेंसी के कर्मचारियों में खासा तनाव देखा गया।

    अधिकारियों ने कर्मचारियों को अलग-अलग कमरों में बुलाकर पूछताछ की और बिक्री, खरीद, कमीशन, सर्विसिंग तथा एक्सचेंज ऑफर से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी ली। इसके साथ ही एजेंसी में लगे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज डाटा की भी जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग को एजेंसी के वित्तीय लेन-देन में अनियमितता और संभावित टैक्स चोरी की आशंका है।

    आयकर अधिकारी आनंद गुप्ता ने बताया कि लखनऊ की टीम द्वारा कई जनपदाें में एकसाथ छापेमारी कर कार्रवाई जारी है, कार्रवाई पूरी होने के बाद इसकी जानकारी मुख्यालय स्तर से ही जारी होने की सूचना है।