महराजगंज में आयकर की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी, लेन-देन और डिजिटल रिकार्ड की गहन जांच

जागरण संवाददाता, महराजगंज। गोरखपुर रोड स्थित सतभरिया में शुभम हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही। सुबह से ही एजेंसी परिसर में आयकर अधिकारियों की मौजूदगी के कारण माहौल सख्त बना रहा। गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे आयकर विभाग की टीम एजेंसी पहुंची और शाम लगभग छह बजे तक लगातार जांच-पड़ताल करती रही।

इसके पूर्व मंगलवार की सुबह 6:40 बजे पहली छापेमारी हुई थी, जिसके बाद बुधवार को दूसरे दिन और गुरुवार को तीसरे दिन भी यह कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है, कि शुभम एजेंसी से जुड़े अन्य कई प्रतिष्ठानों पर भी टीमों ने एजेंसी के आय-व्यय से संबंधित बही खाते, बिल-बुक, स्टाक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

दस्तावेजों में दर्शाए गए लेन-देन का मिलान वास्तविक बैंक खातों और भुगतान विवरण से किया गया। जांच का दायरा केवल एजेंसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों और संबंधित व्यक्तियों के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। कार्रवाई के दौरान गुरुवार को एजेंसी के कर्मचारियों में खासा तनाव देखा गया।