Maharajganj News: आर्बिटेशन में उलझे 33 भूखंड, निस्तारण होने तक नहीं होगा भूमि अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघुली-आनंदनगर वाया महराजगंज प्रस्तावित नई रेल लाइन निर्माण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जहां अधिकांश गांवों में तेज गति से आगे बढ़ रही है, वहीं 33 भूखंडों का भुगतान आर्बिटेशन (मध्यस्तता) में मामले फंसे होने के कारण लंबित है।

इन भूखंडों से जुड़े मामलों में कहीं आपसी बंटवारे का विवाद है तो कहीं स्वामित्व और कम भूमि आदि के मामलों को लेकर असहमति बनी हुई है, जिसके चलते संबंधित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कुल 52.70 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण दो चरणों में किया जा रहा है।

पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिनके लिए 4,76,06,39,453 रुपये की एवार्डेड धनराशि घोषित की गई थी। इसमें से अब तक 4,52,28,70,091 रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।