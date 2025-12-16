UP Panchayat Chunav 2026: पंचायत चुनाव में बढ़ गए 4.57 प्रतिशत मतदाता, 23 दिसंबर को जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पंचायत चुनाव 2025 से पहले कराए गए पंचायत मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण के बाद महराजगंज जिले में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले पंचायत चुनाव 2021 की तुलना में इस बार जिले में 4.57 प्रतिशत यानी कुल 85,375 मतदाता बढ़े हैं। इसके साथ ही जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 18,66,651 से बढ़कर 19,52,026 पहुंच गई है।

सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत के अनुसार, इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद 23 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं जुड़ सका है या किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा।

वृहद पुनरीक्षण के दौरान जिले के 12 विकासखंडों में बीएलओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन कराया गया। इस दौरान परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के प्रस्तावों को एसडीएम स्तर से अनुमोदित किया गया। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मतदाता वृद्धि रजमनगंज ब्लाक में 8.02 प्रतिशत दर्ज की गई।

इसके बाद फरेंदा में 7.78 प्रतिशत, धानी में 7.77 प्रतिशत, घुघली में 7.25 प्रतिशत और नौतनवा में 5.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ब्लॉकवार शुद्ध वृद्धि पर नजर डालें तो पनियरा ब्लॉक में 5,895 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई, जबकि परतावल में 8,641, घुघली में 12,764, महराजगंज सदर में 7,545, मिठौरा में 5,668, सिसवा बाजार में 5,931, निचलौल में 10,393, नौतनवा में 10,065, लक्ष्मीपुर में 2,973, फरेंदा में 10,661, रजमनगंज में 12,397 और धानी में 4,232 मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जिले में कुल 882 पंचायतों, 1,238 बीएलओ और 867 बीएलओ कार्य क्षेत्रों के माध्यम से यह पुनरीक्षण कार्य संपन्न कराया गया। इस दौरान 3,09,955 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 2,24,580 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से विलोपित किए गए। साथ ही 1,78,947 परिवर्धन, 84,353 संशोधन और 53,987 विलोपन को अनुमोदन प्रदान किया गया।