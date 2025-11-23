Language
    महराजगंज में हादसा: कार की चपेट में आने से महिला की मौत, गांव में छाया मातम

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। महिला सड़क पार कर रही थी तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पूनम यादव की फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, (परतावल) महराजगंज। गोशाला की सफाई कर गोबर फेंककर घर वापस लौट रही पूनम यादव को रविवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया खुर्द में रविवार की सुबह साढ़े छह बजे हुई है। ग्रामीणों ने भाग रहे चालक को कार सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

    श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया खुर्द निवासी पूनम यादव रविवार को पशुशाला की सफाई कर सुबह करीब 6:30 बजे गोरखपुर-परतावल मार्ग के बसहिया खुर्द में सड़क किनारे गोबर फेंककर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान गोरखपुर से महराजगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क किनारे अचेत होकर गिर गई।

    घटना के बाद चालक कार लेकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर टायर फटने से कार रुक गई। स्थानीय लोगों ने दौड़कर चालक को पकड़ लिया। उधर गंभीर रूप से घायल पूनम को एंबुलेंस के माध्यम से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    मृतका के दो बच्चे आर्यन और आर्यश हैं, जबकि पति चईतु यादव सऊदी अरब में रहकर कार्य करते हैं। पत्नी की मृत्यु की खबर सुनते ही वह गांव के लिए रवाना हो गए हैं। श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि कार को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।