महराजगंज में हादसा: कार की चपेट में आने से महिला की मौत, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, (परतावल) महराजगंज। गोशाला की सफाई कर गोबर फेंककर घर वापस लौट रही पूनम यादव को रविवार की सुबह तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया खुर्द में रविवार की सुबह साढ़े छह बजे हुई है। ग्रामीणों ने भाग रहे चालक को कार सहित पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसहिया खुर्द निवासी पूनम यादव रविवार को पशुशाला की सफाई कर सुबह करीब 6:30 बजे गोरखपुर-परतावल मार्ग के बसहिया खुर्द में सड़क किनारे गोबर फेंककर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान गोरखपुर से महराजगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क किनारे अचेत होकर गिर गई।