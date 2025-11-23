Maharajganj Road Accident: पिकअप की चपेट में आने से पूर्व प्रधान की मौत, किशोर घायल

संवाद सूत्र, (भिटौली) महराजगंज। किराने की दुकान से समान खरीदकर घर जा रहे भिटौली के पूर्व प्रधान आशीष गौतम व सड़क पार कर रहे किशोर हर्षित सिंह को बीती रात एक अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दिया। हादसे में पूर्व प्रधान की मृत्यु हो गई और किशोर घायल हो गया। घटना भिटौली थाना क्षेत्र के उपनगर भिटौली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर हुई। पुलिस ने पिकअप को शिकारपुर में पकड़ लिया।

भिटौली निवासी पूर्व प्रधान व घुघली ब्लाक के पूर्व कनिष्ठ प्रमुख आशीष गौतम शनिवार रात 9:15 बजे किराने की दुकान से सामान लेकर पैदल घर जा रहे थे। इसी बीच गांव निवासी संग्राम सिंह का पुत्र हर्षित सिंह सड़क पार कर रहा था। तभी महराजगंज से गोरखपुर की तरफ जा रही पिकअप ने भिटौली में पहले किशोर को ठोकर मारा।