    Maharajganj Road Accident: पिकअप की चपेट में आने से पूर्व प्रधान की मौत, किशोर घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    महाराजगंज में एक सड़क दुर्घटना में पूर्व ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई। एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में एक किशोर भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधान की मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    आशीष गौतम की फाइल फोटो। जागरण

    संवाद सूत्र, (भिटौली) महराजगंज। किराने की दुकान से समान खरीदकर घर जा रहे भिटौली के पूर्व प्रधान आशीष गौतम व सड़क पार कर रहे किशोर हर्षित सिंह को बीती रात एक अनियंत्रित पिकअप ने ठोकर मार दिया। हादसे में पूर्व प्रधान की मृत्यु हो गई और किशोर घायल हो गया। घटना भिटौली थाना क्षेत्र के उपनगर भिटौली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर हुई। पुलिस ने पिकअप को शिकारपुर में पकड़ लिया।

    भिटौली निवासी पूर्व प्रधान व घुघली ब्लाक के पूर्व कनिष्ठ प्रमुख आशीष गौतम शनिवार रात 9:15 बजे किराने की दुकान से सामान लेकर पैदल घर जा रहे थे। इसी बीच गांव निवासी संग्राम सिंह का पुत्र हर्षित सिंह सड़क पार कर रहा था। तभी महराजगंज से गोरखपुर की तरफ जा रही पिकअप ने भिटौली में पहले किशोर को ठोकर मारा।

    इसके बाद भागने की कोशिश में चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप पूर्व प्रधान पर चढ़ गई। आनन-फानन में मौके पर भीड़ जुटी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद पूर्व प्रधान को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई।

    मृत्यु की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। पत्नी सावित्री, बच्चे अभिनय व अंशिका का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने बताया कि पिकअप को पकड़ लिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।