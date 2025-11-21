महराजगंज में लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर का काम अंतिम चरण में, मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, निचलौल। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग के मधवलिया वन क्षेत्र में 15 करोड़ से बन रहे लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर का काम अंतिम चरण में चल रहा है। उसके अगले वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। इसके संचालित होने से बीमार वन्य वन्य जीवों के इलाज की सुविधा यहां पर ही शुरू हो जाएगी। अभी तक यहां स्थानीय पशु चिकित्सक का सहारा लिया जा रहा था। आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ स्थित चिड़ियाघर भी भेजा जाता रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाइल्ड लाइफ अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर भवन लगभग बनकर तैयार है। जबकि चिकित्सक आवास एवं वन्य जीव रेस्क्यू पुनर्वास केंद्र का काम अंतिम चरण में चल रहा है। यहां वाइल्ड लाइफ अस्पताल में मेडिकल स्टोर, चिकित्सक कक्ष, मेडिकल स्टाफ रुम, आपरेशन थियेटर,एक्सक्यूज़र ब्लाक, वन्यजीवों के लिए किचेन,पोस्टमार्टम हाउस, वन्य जीवों के शवो के अंतिम क्रिया के लिए शवदान गृह का भी निर्माण कराया गया है।

चिकित्सक व कर्मचारियों के रहने लिए आवास निर्माण चल रहा है। यहां पानी की टंकी व विद्युत व्यवस्था के लिए सोलर ऊर्जा आधारित प्लांट तथा एक जेनरेटर की व्यवस्था हो रही है। इसके साथ विभाग विद्युत कनेक्शन के लिए भी प्रयासरत हैं। यह केंद्र सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। क्लिनिकल ब्लाक में घायल या बीमार जानवरों के लिए एक्सक्यूज़र के जरिए उन्हें नियंत्रित कर आसानी से उनका इलाज किया जाएगा।