महराजगंज में पंचायत चुनाव से पहले गांवों में सख्त निगरानी, बीट प्रभारी अलर्ट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित विवाद, पुरानी रंजिश और शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने जिले के सभी बीट प्रभारियों को ग्रामीण सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना से पहले स्थिति पर नियंत्रण जरूरी है, इसके लिए बीट प्रभारी अपने क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय रहें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक बीट प्रभारी के पास अपने क्षेत्र की पूरी कुंडली होनी चाहिए। इसमें यह जानकारी शामिल हो कि गांव में कौन अपराधी सक्रिय है, कौन जेल में बंद है, किसकी जमानत हो चुकी है, और पंचायत चुनाव में कौन संभावित दावेदार है। बीट प्रभारियों को शांति भंग करने वालों, शस्त्रधारी व्यक्तियों और पुराने विवादों की सूची पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बीट प्रभारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और ग्रामीणों से संवाद बनाए रखें, ताकि छोटी-छोटी बातों को समय रहते सुलझाया जा सके। महिला बीट प्रभारियों को महिलाओं से लगातार संपर्क बनाए रखने, उनकी समस्याएं सुनने और किसी भी असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल साझा करने को कहा गया है। इससे महिला सुरक्षा के साथ-साथ गांवों में भरोसे का माहौल मजबूत होगा।

पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव के दौरान राजनीतिक रंजिश, आपसी विवाद और संभावित टकराव को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। जिले की सभी 882 ग्राम पंचायतों में तैनात बीट प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में हिस्ट्रीशीटरों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कर रहे हैं, ताकि समय रहते आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके।