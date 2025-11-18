पराली जलाने पर कार्रवाई: महराजगंज में लेखपाल निलंबित, चार एसडीएम, 12 थानाध्यक्ष और छह ग्राम प्रधानों को नोटिस

जागरण संवाददाता, महराजगंज। पराली जलाने से रोक के बावजूद इसपर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। सोमवार को जिलेभर में पराली जलाने की 31 घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। लगातार बढ़ते मामलों और निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए राजस्व, पुलिस, पंचायत और कृषि विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों पर कठोर कदम उठाए। घुघली क्षेत्र के लेखपाल अरुण कुमार को निलंबित करना रहा है। इसके अतिरिक्त चारों तहसीलों में 23 लेखपालों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।

