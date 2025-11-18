पराली जलाने पर कार्रवाई: महराजगंज में लेखपाल निलंबित, चार एसडीएम, 12 थानाध्यक्ष और छह ग्राम प्रधानों को नोटिस
महराजगंज जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन सख्त हो गया है। एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है, और कई एसडीएम, थानाध्यक्षों और ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने जुर्माना भी लगाया है और कंबाइन मशीनें जब्त की हैं। किसानों को पराली प्रबंधन के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। पराली जलाने से रोक के बावजूद इसपर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। सोमवार को जिलेभर में पराली जलाने की 31 घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। लगातार बढ़ते मामलों और निरीक्षण में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए राजस्व, पुलिस, पंचायत और कृषि विभाग के अधिकारियों–कर्मचारियों पर कठोर कदम उठाए। घुघली क्षेत्र के लेखपाल अरुण कुमार को निलंबित करना रहा है। इसके अतिरिक्त चारों तहसीलों में 23 लेखपालों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
जिलाधिकारी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि फील्ड पर निगरानी में कमी और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। सोमवार की 31 घटनाओं सहित जिले में अब तक कुल 285 मामले दर्ज हो चुके हैं, जो प्रदेश के जनपदों में अभी भी शीर्ष पर है। सोमवार को हुई घटनाओं के सापेक्ष प्रशासन ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 86 लोगाें के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 3,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि दो कंबाइन मशीनों को भी सीज कर दिया है।
एसडीएम, उपनिदेशक कृषि और 12 थानाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस
महराजगंज : जिलाधिकारी ने पराली रोकथाम की समीक्षा के दौरान अपेक्षित सुधार न दिखने पर उपनिदेशक कृषि और जिले के चारों एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी के साथ श्यामदेउरवा, घुघली, सदर, कोठीभार, भिटौली, सिंदुरिया, पनियरा, चौक, निचलौल, नौतनवा, फरेंदा और बृजमनगंज थानों के 12 थानाध्यक्षों को भी नोटिस जारी की गई है।
ग्राम प्रधानों पर 95(1)(जी) के तहत कार्रवाई
जिन ग्राम पंचायतों में पराली जलाने की घटनाएं बार–बार सामने आईं हैं, वहां के ग्राम प्रधानों पर भी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने सदर ब्लाक के नेता सुरुहुआ, पिपरदेउरा, बसंतपुर राजा, बागापार, लखिमा थरुआ और दुबौली के ग्राम प्रधानों को धारा 95(1)(जी) में नोटिस जारी किया है।
कृषि विभाग के 30 कार्मिकों को चेतावनी
किसानों को जागरूक करने में लापरवाही और फील्ड उपस्थिति कमजोर रहते देखकर कृषि विभाग के 30 एटीएम, बीटीएम और प्राविधिक सहायकों को चेतावनी जारी की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कार्मिक अगले 24 घंटे में फील्ड में सक्रिय होकर पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय किसानों तक पहुंचाएं।
