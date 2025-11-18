Language
    महराजगंज के कटहरा राजवाहा पर 2.52 करोड़ की लागत से होगा 10 पुल-पुलिया का निर्माण, 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में सिंचाई विभाग के कटहरा राजवाहा नाली पर प्रस्तावित 10 पुल-पुलिया के पुनर्निर्माण कार्य के लिए शासन ने दो करोड़ 52 लाख चार हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

    सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख रुपये की प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है। जिससे जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। सिंचाई विभाग की ओर से परियोजना प्रभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव और विभागीय कार्ययोजना के आधार पर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को वित्तीय मंजूरी मिली है।

    नहर पर स्थित जर्जर संरचनाओं पुल, पुलिया, कुलाब, साइफन, हेड रेगुलेटर एवं गेट सहित अन्य कार्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए इस परियोजना का कुल व्यय दो करोड़ 52 लाख चार हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधान ‘नहर पर तटबंध एवं संरचनाओं के निर्माण मद’ से इस परियोजना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

    यह धनराशि कार्य प्रारंभ करने एवं प्रारंभिक निर्माण व्यय के लिए अवमुक्त की गई है। शेष धनराशि कार्य प्रगति के आधार पर चरणबद्ध आवंटित की जाएगी।

    सिंचाई खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि परियोजना के तहत कटहरा राजवाहा पर स्थित कमजोर एवं क्षतिग्रस्त संरचनाओं को नए सिरे से आधुनिक निर्माण तकनीक के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे नहर तंत्र की मजबूती बढ़ेगी, सिंचाई सुचारु होगी और खेतों तक पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकेगी।