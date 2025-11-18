महराजगंज के कटहरा राजवाहा पर 2.52 करोड़ की लागत से होगा 10 पुल-पुलिया का निर्माण, 50 लाख रुपये की पहली किस्त जारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में सिंचाई विभाग के कटहरा राजवाहा नाली पर प्रस्तावित 10 पुल-पुलिया के पुनर्निर्माण कार्य के लिए शासन ने दो करोड़ 52 लाख चार हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख रुपये की प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है। जिससे जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। सिंचाई विभाग की ओर से परियोजना प्रभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव और विभागीय कार्ययोजना के आधार पर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को वित्तीय मंजूरी मिली है।

नहर पर स्थित जर्जर संरचनाओं पुल, पुलिया, कुलाब, साइफन, हेड रेगुलेटर एवं गेट सहित अन्य कार्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए इस परियोजना का कुल व्यय दो करोड़ 52 लाख चार हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधान ‘नहर पर तटबंध एवं संरचनाओं के निर्माण मद’ से इस परियोजना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।