महराजगंज में अधिक बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, धान की फसल गिरी
बुधवार की रात भिटौली में तेज हवा और बारिश ने धान और गन्ने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। कई जगह धान की फसल गिरकर पानी में डूब गई जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इससे पैदावार कम होगी। खेतों में पानी भरने से भी फसल सड़ने का डर है जिससे किसानों के सामने और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
संवाद सूत्र, भिटौली। बुधवार की रात आई हवा और वर्षा से धान और गन्ने की फसल गिर गई। धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह धान की फसल गिरकर पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं हैं।
तेज हवा के साथ हुई वर्षा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। पककर तैयार खड़ी धान की फसल धराशायी हो गई है। कहीं कहीं फसल गिरकर पानी में डूब गई है। किसान अजय यादव, रमेश पटेल, धर्मेंद्र पटेल ,सुग्रीव चौबे, कमलेश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि आंधी के साथ हुई वर्षा से धान की फसल गिर गई है, जिससे पैदावार कम होगा।
धान की अगैती फसल सरजूबावन के लिए तेज हवा के साथ यह वर्षा से बहुत नुकसान हुआ है। छोटे कद के धान के पौधों को नुकसान कम हुआ है। लंडे कद वाले धान की फसल गिर गई है जिससे पैदावार कम होगी।
-जान खां,तरकुलवा तिवारी
खेतों में पानी भर गया है। धान की लंबी फसल गिर गई है। अगर धूप नहीं निकली तो फसल सड़ जाएगी। वर्षा के साथ तेज हवा से बहुत नुकसान हुआ है। जिससे हम किसानों के सामने दिक्कत बढ़ गई है।
-चंद्रमौली त्रिपाठी, गोड़धोवा
