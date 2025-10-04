महराजगंज में अधिक बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, धान की फसल गिरी

बुधवार की रात भिटौली में तेज हवा और बारिश ने धान और गन्ने की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। कई जगह धान की फसल गिरकर पानी में डूब गई जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इससे पैदावार कम होगी। खेतों में पानी भरने से भी फसल सड़ने का डर है जिससे किसानों के सामने और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

धान की अगैती फसल को काफी नुकसान। जागरण