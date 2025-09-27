खुले आसमान में कौन उड़ा रहा ड्रोन? पुलिस ने कर दिया साफ, डर से दहशत में हैं गांव के लोग

महराजगंज के कोल्हुई थाना परिसर में त्योहारों को लेकर पुलिस ने बैठक की। वहीं लक्ष्मीपुर एकडंगा में ड्रोन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया। बहुआर झुलनीपुर और भेड़ियारी गांवों में ड्रोन देखे aजाने की अफवाहों पर पुलिस ने ग्रामीणों को जागरूक किया और स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक अफवाह है जिससे लोगों में दहशत थी। पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। कोल्हुई थाना परिसर में शनिवार को त्योहारों के मद्देनजर व्यक्तियों के साथ पुलिस के साथ बैठक की। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बैठक की अध्यक्षता की। जहां उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से सकुशल त्योहार मनाने का सुझाव दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विसर्जन के दौरान पूर्व में हुए घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने युवाओं को नशा से बचाने को लेकर जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने अराजकतत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी प्रकार की अवैध कार्य करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी।

झुलनीपुर संवाददाता के अनुसार, बहुआर खुर्द स्थित तेरह चार पुल पर आगामी दशहरा पर्व के मद्देनजर शनिवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थल का तहसीलदार ने निरीक्षण कर वहां का हाल जाना। प्रधान व पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ड्रोन के संबंध में किया जागरूक ग्राम लक्ष्मीपुर एकडंगा के पुरुषोत्तम पुर में क्षेत्राधिकारी, एसडीएम, थानाध्यक्ष व मिशन शक्ति केंद्र टीम के द्वारा चौपाल लगाकर ड्रोन के संबंध में जागरूक किया गया व बालक-बालिकाओ को विभिन्न अपराधों, गुड टच, बैड टच और साइबर अपराध से संबंधित जानकारी दी गई।

साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की हेल्प लाइन नं 1090, 112, 181, 102, 108 तथा 1098 के बारे में जानकारी दी गई साथ ही महिला संबंधी कल्याणकारी योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्वयं सहायता समूह, महिला समृद्धि योजना के बारे में विशेष जानकारी से अवगत कराते हुए जागरूक किया गया।

परिचर्चा में थाना स्थानीय की साइबर टीम/ एंटी रोमियों टीम भी मौजूद रहीं।सीओ जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि गांव मे ड्रोन व चोरी की बात अफवाह है, किसी भी अनजान गतिबिधि की सूचना पुलिस को दें। झुलनीपुर संवाद सूत्र के अनुसार बहुआर, झुलनीपुर और भेड़ियारी गांवों में रात के समय आसमान में ड्रोन देखें जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक कर उनका भ्रम दूर किया।