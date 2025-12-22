Language
    महाराजगंज में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मची चीख-पुकार; सुसाइड नोट बरामद

    By Santosh Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे इलाके में चीख-पुकार मच गई। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पु ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण महाराजगंज। गांव के दक्षिण स्थित खपरैल के मकान में फंदे से लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है।

    जिसमें निजी कारणों से मानसिक रूप से परेशान होने को आत्महत्या का कारण बताया गया है। विशुनपुरा गांव निवासी गिरिजेश वर्मा का शव रविवार की सुबह उनके गांव के बाहर स्थित मकान से मिला। उनके पिता जयराम वर्मा अवकाश प्राप्त कानूनगो हैं।

    रविवार सुबह जब स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे, तो मकान के कमरे में युवक को मृत अवस्था में देख स्वजन के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए।

    घटना की जानकारी पर भिटौली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लिया। कमरे की जांच के दौरान शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में युवक ने निजी कारणों से मानसिक रूप से परेशान होने की बात लिखी है और इस घटना के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

    थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिजेश वर्मा अपने पत्नी व दो बच्चों के साथ महराजगंज स्थित मकान पर रहते थे। शनिवार की रात गांव आए थे। घटना के बाद से माता रुना व पत्नी यशोदा व दो बच्चों अजीत व अमित का का रो-रोकर बुरा हाल है।

