महाराजगंज में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मची चीख-पुकार; सुसाइड नोट बरामद

संवाद सूत्र, जागरण महाराजगंज। गांव के दक्षिण स्थित खपरैल के मकान में फंदे से लटका एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें निजी कारणों से मानसिक रूप से परेशान होने को आत्महत्या का कारण बताया गया है। विशुनपुरा गांव निवासी गिरिजेश वर्मा का शव रविवार की सुबह उनके गांव के बाहर स्थित मकान से मिला। उनके पिता जयराम वर्मा अवकाश प्राप्त कानूनगो हैं।

रविवार सुबह जब स्वजन उनकी तलाश कर रहे थे, तो मकान के कमरे में युवक को मृत अवस्था में देख स्वजन के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी पर भिटौली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को कब्जे में लिया। कमरे की जांच के दौरान शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।