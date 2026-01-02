महराजगंंजमें 1.09 करोड़ से विकसित होगी ग्रीन बेल्ट, बदलेगी शहर की तस्वीर; यहां चिन्हित हुई एक एकड़ भूमि
शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिशा देने के लिए उपवन योजना के तहत ग्रीन बेल् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। शहरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिशा देने के लिए उपवन योजना के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। नगर पालिका परिषद महराजगंज के अमरूतिया वार्ड स्थित पासी टोला में इसके लिए एक एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट के विकास के लिए करीब 1.09 करोड़ रुपये का प्रस्ताव नगर पालिका प्रशासन द्वारा शासन को भेजा गया है।
ग्रीन बेल्ट में छायादार, फलदार और औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे न सिर्फ हरियाली बढ़ेगी, बल्कि वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह क्षेत्र आम लोगों के लिए स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराएगा। ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर तारबाड़ की जाएगी। साथ ही प्रवेश के लिए गेट, टहलने के लिए पाथ-वे, बैठने के लिए बेंच, पेयजल व शौचालय की सुविधा भी विकसित की जाएगी।
आमजन को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ओपन जिम की भी स्थापना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत मियावाकी पद्धति से सघन पौधरोपण किया जाएगा, जिससे कम समय में घना जंगल विकसित हो सके। योजना के साकार होने पर यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों के लिए सुकून और स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा।
क्या है मियावाकी पद्धति
महराजगंज: मियावाकी पद्धति में देशी प्रजातियों के पौधे घनत्व के साथ लगाए जाते हैं, जिसमें कम क्षेत्र में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इससे पौधे तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही वर्षों में घना हरित क्षेत्र विकसित हो जाता है। यह पद्धति आक्सीजन उत्पादन बढ़ाने और जैव विविधता को सुदृढ़ करने में प्रभावी मानी जाती है।
उपवन योजना के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। अब डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। धन अवमुक्त होते ही नियमानुसार कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इससे पर्यावरण संतुलन और नागरिक सुविधाएं दोनों को नई मजबूती मिलेगी।- आलोक कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद महराजगंज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।