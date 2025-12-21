Language
    मतांतरण कराने के आरोप में चार गिरफ्तार, जन्मदिन मनाने के बहाने कार्यक्रम का किया था आयोजन

    By Vishwa Deepak Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जन्मदिन मनाने के बहाने मतांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर अवैध रूप से लोगों का धर्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, (पनियरा) महराजगंज। जन्मदिन मनाने के बहाने ग्रामीण महिलाओं को एकत्र कर मतांतरण करने और भड़काऊ बयान प्रसारित करने के आरोप में पनियरा पुलिस ने चार आरोपितों को महुअवां शुक्ल गांव के पांडेय टोले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।

    एसआइ गणेश कुमार सिंह की तहरीर के अनुसार शुक्रवार की रात क्यूआरटी ड्यूटी के दौरान सूचना मिली कि महुअवा शुक्ल गांव निवासी अंगद के घर कुछ लोग धार्मिक विद्वेष फैलाने की गतिविधियों में संलिप्त हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा।

    वहां आयोजक अंगद, गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजीवनगर बसारतपुर निवासी अमित माइकल व मनोज कुमार तथा घुघली थाना क्षेत्र के नंदना शिवपुर निवासी अर्जुन मौजूद मिले। मनोज कुमार मऊ जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा गांव का मूल निवासी हैं।

    वह लंबे समय से गोरखपुर में रह रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपित पिछले कई दिनों से आसपास की अनपढ़ महिलाओं को जन्मदिन के बहाने एकत्र कर यह प्रचार कर रहे थे कि ईसा मसीह की प्रार्थना से सभी रोग, जादू-टोना और परेशानियां दूर हो जाएंगी।

    पुलिस को तलाशी के दौरान मौके से कुछ ईसाई धर्म से जुड़ी प्रचार सामग्री भी मिली है। थानाध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले में चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।