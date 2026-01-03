ठंड का प्रकोप, महराजगंज में बुखार और फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित 16 बच्चे ICU में भर्ती
महराजगंज में कड़ाके की ठंड के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बुखार और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित 16 बच्चों को आईसीयू में भर्ती कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में कड़ाके की ठंड और तापमान में गिरावट के चलते जिला अस्पताल में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। स्थिति यह है कि शनिवार को अस्पताल के आइसीयू (गहन चिकित्सा केंद्र) में बुखार व फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित 16 बच्चों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।
तीन जनवरी को हजरत अली के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के कारण जिला अस्पताल दोपहर 12 बजे तक ही खुला रहा। इस दौरान दोनों पर्ची काउंटर पर कुल 621 रोगी उपचार कराने पहुंचे थे। इसमें बुखार, सर्दी, खांसी से पीड़ित रोगियों की संख्या 137 रही।
बाल रोग विशेषज्ञों की प्रत्येक ओपीडी में रोगियों और तीमारदारों की लाइन लगी रही। छोटे-छोटे बच्चों को लेकर माताएं कतार में खड़ी रहीं। वार्ड ब्वाय बारी-बारी रोगी को बुलाते। इसके बाद आवश्यकतानुसार चिकित्सक बच्चों का वजन करते और उनका स्वास्थ्य जांच कर दवा देते नजर आए।
इसमें बुखार से गंभीर रूप से पीड़ित 16 बच्चों को जिला अस्पताल के आइसीयू में भर्ती कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. एके द्विवेदी ने बताया कि अभिभावक ठंड में बच्चों के साथ विशेष सावधानी बरतें।
रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। दवाओं की उपलब्धता, बेड प्रबंधन और चिकित्सकीय निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि रोगियों को समय पर उपचार मिल सके।
यह बरतें सावधानी
- ठंड में बच्चों को गर्म कपड़े (टोपी, मोजे, दस्ताने) पहनाएं।
- गुनगुने तेल से मालिश करें।
- धूप दिखाएं और संतुलित पौष्टिक आहार दें।
- ठंडी चीजें न दें और सफाई का खास ध्यान रखें।
- सर्दी, बुखार होने सरकारी अस्पताल के चिकित्सक से संपर्क करें।
