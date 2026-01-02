महराजगंज के बृजमनगंज में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक की मौत; तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र बृजमनगंज। कोल्हुई–बृजमनगंज मार्ग पर शुक्रवार की शाम करीब छह बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मैनहवा गांव से पंडितपुर की ओर सरिया गिराने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली कोटिया शुकुल गांव के पास अचानक सामने आए एक बच्चे को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई जबकि उस पर सवार तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस दुर्घटना में अमवा गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ कोबरा की मौके पर ही मृत्यु हो गई।जबकि सिकंदर व सुरेमन निवासी गण जीयनजोत थाना कोल्हुई और रवि निवासी इंद्रजोत थाना कोल्हुई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस व निजी वाहनों से सीएचसी बृजमनगंज पहुंचाया।जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सरिया लदा हुआ था। अचानक बच्चे के सड़क पर आ जाने से चालक ने ट्रैक्टर मोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से धर्मेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई।