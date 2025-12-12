भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर लखनऊ पहुंचे महराजगंज के कार्यकर्ता, पंकज चौधरी का नाम आगे बढ़ने से बढ़ी सरगर्मी

जागरण संवददाता, महराजगंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम आगे बढ़ने से महराजगंज में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कार्यकर्ता अपने-अपने संपर्क माध्यमों से खबर को पुष्ट कर लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निवार्चन को लेकर जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। राजनीतिक रूप से इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह शुक्रवार की सुबह दिल्ली स्थित केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के आवास पर पहुंचे। सदर विधायक जयमंगलकन्नौजिया दो दिन से दिल्ली में जमे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का एक दल भाजपा जिलाध्यक्ष संजय पांडेय के नेतृत्व में लखनऊ पहुंच गया है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, मंडल अध्यक्षों, नगर निकाय के अध्यक्षों व प्रांतीय परिषद के सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है।