महराजगंज में हादसा: पुल से नहर में गिरी बाइक, सवार की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, (सिंदुरिया) महराजगंज। बीती रात कसमरिया बागापार रोड स्थित बाल्मीकि नगर चौराहे पर पुल की टूटी रेलिंग से गिरकर बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई। घटना के बाद रात भर युवक का शव नहर में पड़ा रहा । सुबह टहलने गए लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी।

मृतक की पहचान सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मुजहना निवासी दिलीप के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार दिलीप मंगलवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिसवनिया में अपने साढ़ू के यहां ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब 10 बजे वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही वह कसमरिया के वाल्मीकि नगर चौराहे के पास नहर पुलिया पर पहुंचे होंगे, तो कोहरे में टूटे हुए रेलिंग के कारण उनकी बाइक असंतुलित हो गई होगी और वे नहर में जा गिरे।