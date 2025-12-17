Language
    महराजगंज में हादसा: पुल से नहर में गिरी बाइक, सवार की दर्दनाक मौत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक दर्दनाक हादसे में, तेज रफ्तार बाइक सवार पुल से नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिलीप की फाइल फोटो। जागरण

    संवाद सूत्र, (सिंदुरिया) महराजगंज। बीती रात कसमरिया बागापार रोड स्थित बाल्मीकि नगर चौराहे पर पुल की टूटी रेलिंग से गिरकर बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई। घटना के बाद रात भर युवक का शव नहर में पड़ा रहा । सुबह टहलने गए लोगों ने देखकर पुलिस को सूचना दी।

    मृतक की पहचान सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मुजहना निवासी दिलीप के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार दिलीप मंगलवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिसवनिया में अपने साढ़ू के यहां ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात करीब 10 बजे वे बाइक से अपने घर लौट रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही वह कसमरिया के वाल्मीकि नगर चौराहे के पास नहर पुलिया पर पहुंचे होंगे, तो कोहरे में टूटे हुए रेलिंग के कारण उनकी बाइक असंतुलित हो गई होगी और वे नहर में जा गिरे।

    हादसे में बाइक का हैंडल दिलीप के गले में धंस गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण घटना की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। बुधवार सुबह नहर किनारे टहलने निकले लोगों ने नहर में गिरे युवक को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें नहर से बाहर निकाला और उसे लेकर त्वरित जिला अस्पताल पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने पूर्व में ही मृत्यु होने की पुष्टि की। दिलीप तीन भाइयों में मंझले थे। उनके परिवार में पत्नी सहित दो छोटे बच्चे हैं। आठ वर्षीय बेटा और छह वर्षीय बेटी। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है ।