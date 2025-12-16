जागरण संवाददाता, नौतनवा। क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने अवैध नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। कार्रवाई डंडा नदी अमलहवा पुल के पास नो-मेंस लैंड क्षेत्र में की गई। पकड़े गए युवक के पास से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई, जिसे वह भारत में बेचने के लिए ला रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक युवक स्कूटी से नेपाली शराब लेकर पिलर संख्या 527 की ओर से आ रहा है। सूचना पर तत्काल चेकिंग अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद स्कूटी सवार को रोका गया। तलाशी के दौरान स्कूटी पर लदी दो बोरियों से 300 एमएल की 60 बोतल जूली ब्रांड और 90 बोतल स्टार गोल्ड ब्रांड नेपाली शराब बरामद हुई।