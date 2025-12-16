Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अवैध नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा, स्‍कूटी सवार युवक ग‍िरफ्तार

    By Santosh Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने अवैध नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। कार्रवाई डंडा नदी अमलहवा पुल के पास ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नौतनवा। क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने अवैध नेपाली शराब की तस्करी का खुलासा करते हुए एक युवक को पकड़ लिया। कार्रवाई डंडा नदी अमलहवा पुल के पास नो-मेंस लैंड क्षेत्र में की गई। पकड़े गए युवक के पास से भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की गई, जिसे वह भारत में बेचने के लिए ला रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक युवक स्कूटी से नेपाली शराब लेकर पिलर संख्या 527 की ओर से आ रहा है। सूचना पर तत्काल चेकिंग अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद स्कूटी सवार को रोका गया। तलाशी के दौरान स्कूटी पर लदी दो बोरियों से 300 एमएल की 60 बोतल जूली ब्रांड और 90 बोतल स्टार गोल्ड ब्रांड नेपाली शराब बरामद हुई।

    पूछताछ में युवक ने शराब नेपाल से लाकर स्थानीय क्षेत्र में बेचने की बात स्वीकार की, शराब रखने व परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

    थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि आरोपित की पहचान बाबूलाल, निवासी अराजी सरकार उर्फ बैरियहवा, थाना नौतनवा के रूप में हुई। पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो वाहन के कागजात भी नहीं मिले, जिस पर स्कूटी को सीज कर दिया गया। बरामद शराब को सील कर नमूने सुरक्षित किया गया।