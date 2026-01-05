महराजगंज में 1.30 करोड़ की लागत से होगा छह सड़कों का निर्माण, पांच निकायों की छह शहरी परियोजनाओं को स्वीकृति

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नगर निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत पांच निकायों की छह शहरी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए कुल एक करोड़ 30 लाख 95 हजार रुपये की लागत से इन क्षेत्रों में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड और नाली निर्माण कराया जाएगा।

योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सोनौली के वार्ड नंबर 11 बाल्मीकि नगर में एसएसबी रोड पर अजय कराना की दुकान से आदी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण। नगर पंचायत आनंदनगर में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वार्ड नंबर 10, कटेलहवा टोला में सीसी रोड व नाली निर्माण एवं वार्ड नंबर नौ में राजन वर्मा के मकान से गोवर्धन के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण निर्माण का कार्य शामिल है।

इसी क्रम में नगर पंचायत निचलौल के वार्ड नंबर दो में छठ घाट से मेन रोड तक सीसी रोड व नाली निर्माण तथा नगर पंचायत घुघली के वार्ड नंबर 11 में संतोष के घर से असलम के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है।