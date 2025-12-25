Language
    महराजगंज में ट्रेन से कटकर 10 पशुओं की मौत, 10 मिनट तक खड़ी रही पैसेंजर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:50 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। रात में रेलवे लाइन पार कर रहा गोवंशीय मवेशियों का समूह ट्रेन की चपेट में आ गया। आनंदनगर-नौतनवा रेल रूट पर लोक विद्यापीठ नगर हाल्ट के पास हुए हादसे में 10 गोवंशीय पशुओं की मृत्यु हो गई। तीन घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार रात करीब 10 बजे हुई दुर्घटना के चलते नौतनवा से गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन 10 मिनट तक खड़ी रही। इंजन में फंसे पशुओं के अवशेष हटाकर रेल संचालन बहाल किया गया।

    स्टेशन अधीक्षक आनंदनगर ओपी त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। पांच गाय, चार सांड़ और एक नीलगाय की मृत्यु हुई है। घायल पशुओं को मधुकरपुर महदेवा गो-सदन भेजा गया।