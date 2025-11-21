42 लाख की ठगी प्रकरण में भूमि अधिग्रहण अमीन निलंबित, डीएम ने दिए प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में रेलवे भूमि अधिग्रहण से जुड़े किसान से 42 लाख रुपये के धोखाधड़ी प्रकरण में जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवनीत गोयल की जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए भूमि अध्याप्ति कार्यालय के भूमि अधिग्रहण अमीन आकाश चंद बादल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं पूरे प्रकरण में शामिल एक अस्पताल संचालक डा. एएच खुशरों और प्रेमचंद वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए विधिक राय लेने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

घुघली-आनंदनगर बाया महराजगंज नई रेल लाइन परियोजना में भूमि अधिग्रहण के दौरान पकड़ी नौनिया गांव निवासी मो. उमर खान ने छह अक्टूबर को जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए एसएलओ कार्यालय के बाबू आकाश चंद बादल और एक अस्पताल संचालक द्वारा उनकी भूमि की मालियत बढ़ाकर अधिक मुआवजा दिलाने का झांसा देकर 42 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया था।