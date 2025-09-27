Language
    महराजगंज की 2.38 लाख लड़कियों को खिलाई जाएगी ये 'खास' दवा, हर महिला के लिए जानना जरूरी

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:15 PM (IST)

    मिशन शक्ति के तहत महराजगंज में 15-49 वर्ष की 2.38 लाख किशोरियों और महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए 30 सितंबर को आयरन और विटामिन-सी की दवा खिलाई जाएगी। यह दवा सीएचसी पीएचसी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे बूथों पर मिलेगी। सभी महिला कर्मचारियों को भी दवा दी जाएगी। एनीमिया से बचाव के उपाय और लक्षणों की जानकारी भी दी जाएगी।

    2.38 लाख किशोरियों और महिलाओं को खिलाई जाएगी आयरन और विटामिन-सी की दवा।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। मिशन शक्ति के तहत एनीमिया मुक्त महराजगंज के लिए 15-49 वर्ष की 2.38 लाख किशोरियों और महिलाओं को 30 सितंबर को आयरन और विटामिन-सी की दवा खिलाई जाएगी।

    इसके लिए पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर सीएचसी, पीएचसी, प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, रोडवेज, रेलवे स्टेशन सहित सरकारी भवनों पर बूथ स्तर पर अभियान चलेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सीएचओ, एएनएम, स्टाफ नर्स, आशा संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि अभियान के दौरान निर्धारित आयु वर्ग की सभी महिलाओं को आयरन और विटामिन सी की दवा खिलाई जाएगी। दवा सभी कार्यालयों में तैनात महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को भी खिलाया जाएगा।

    उन सभी महिलाओं को एक माह के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोली भी दी जाएगी। इसके लिए तैयारी और दवाओं की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही सभी महिलाओं को एनीमिया के लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

    एनीमिया से बचाव के उपाय

    संतुलित आहार लें, जिसमें आयरन, विटामिन बी-12 और फोलेट से भरपूर चीजें शामिल हो जैसे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी,चुकंदर, सूखे मेवे, फलिया, दाल, खजूर, संतरा, नीबू, टमाटर,अमरूद का सेवन करें। नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यायाम करें।

    महिलाओं में एनीमिया के लक्षण

    • लगातार थकान और कमजोरी।
    • त्वचा का पीला पड़ना।
    • सांस लेने में तकलीफ।
    •  चक्कर आना, सिरदर्द ।
    • ठंडे हाथ पैर, दिल की धड़कन।
    •  भूख में कमी आना।
    • जीभ में बदलाव।