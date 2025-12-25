भारत-नेपाल सीमा से 9 बोरी क्या चीज हुई बरामद? गश्त के दौरान खुला राज

जासं, नौतनवा (महाराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 66वीं वाहिनी के जवानों ने 9 बोरी लावारिस यूरिया बरामद की है। बरामद यूरिया को अग्रिम कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सौंप दिया गया है। एसएसबी 66वीं वाहिनी के बीओपी डंडा हेड के समवाय प्रभारी कार्तिकेयन आर. के नेतृत्व में जवान नियमित गश्त पर निकले थे।

इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा के पिलर संख्या 518 के समीप तिलहवा गांव के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में यूरिया की बोरियां पड़ी मिलीं। जवानों द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन यूरिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। गिनती करने पर कुल नौ बोरी यूरिया बरामद हुई।