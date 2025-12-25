भारत-नेपाल सीमा से 9 बोरी क्या चीज हुई बरामद? गश्त के दौरान खुला राज
भारत-नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान एसएसबी के जवानों ने नौ बोरी लावारिस यूरिया बरामद की। नौतनवा कस्टम को यूरिया सौंप दी गई है। बीओपी डंडा हेड के समवाय प् ...और पढ़ें
जासं, नौतनवा (महाराजगंज)। भारत-नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 66वीं वाहिनी के जवानों ने 9 बोरी लावारिस यूरिया बरामद की है। बरामद यूरिया को अग्रिम कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सौंप दिया गया है। एसएसबी 66वीं वाहिनी के बीओपी डंडा हेड के समवाय प्रभारी कार्तिकेयन आर. के नेतृत्व में जवान नियमित गश्त पर निकले थे।
इसी दौरान भारत-नेपाल सीमा के पिलर संख्या 518 के समीप तिलहवा गांव के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में यूरिया की बोरियां पड़ी मिलीं। जवानों द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन यूरिया के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। गिनती करने पर कुल नौ बोरी यूरिया बरामद हुई।
आशंका जताई जा रही है कि यूरिया को तस्करी के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र में छोड़ा गया होगा। बरामद सभी बोरियों को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सिपुर्द कर दिया गया है। कस्टम विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।