Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी वीजा पर भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की थी तैयारी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    भारतीय मूल का एक कनाडाई नागरिक फर्जी वीजा के साथ गिरफ्तार हुआ। वह नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की फिराक में था। हवाई अड्डे पर जांच के दौरान वीजा जाली पा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

     संवाद सूत्र, (सोनौली) महराजगंज। भारत–नेपाल की सोनौली सीमा पर गुरुवार की रात फर्जी वीजा और नकली डिपार्चर स्टैंप के साथ नेपाल प्रवेश करने की कोशिश कर रहे भारतीय मूल के एक कनाडाई नागरिक को आव्रजन विभाग और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित युवक पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कनाडा में निवास करता है। अधिकारियों ने उसकी सभी दस्तावेजों की जांच की तो वीजा और पासपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट आव्रजन का फर्जी स्टैम्प लगा पाया गया।

    युवक गुरुवार देर रात सोनौली आव्रजन कार्यालय में नेपाल जाने हेतु एंट्री स्टैंप लगाने पहुंचा था। जांच के दौरान अधिकारियों को उसके दस्तावेज संदिग्ध लगे। पासपोर्ट में ई-वीजा तो था, लेकिन डिपार्चर स्टैंप पूरी तरह फर्जी पाया गया। पूछताछ में उसके पास मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान विमल डांसि, निवासी मोहाली (पंजाब) के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह नेपाल के रास्ते कनाडा जाने की योजना बना रहा था और इसी उद्देश्य से नकली स्टैम्प तैयार करवाया था।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में अपराधी दोस्तों ने तालिबानी तरीके से ली अंबुज की जान, खौफनाक साजिश का पर्दाफाश

    थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि फर्जी स्टैंप के सहारे नेपाल में प्रवेश की कोशिश करने वाले युवक को आव्रजन विभाग ने तत्काल हिरासत में ले लिया। उसके पास मिले सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी स्टैंप बनाने में कौन-कौन शामिल है। युवक से पूछताछ जारी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।