गोरखपुर में अपराधी दोस्तों ने तालिबानी तरीके से ली अंबुज की जान, खौफनाक साजिश का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अंबुज की हत्या महज गुस्से की घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी। वारदात में शामिल सदरे आलम और बिट्टू उर्फ अहद खान का आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या के बाद शहर से 50 किलोमीटर दूर महराजगंज के भिटौली क्षेत्र में सिर और धड़ अलग-अलग फेंकने का प्लान भी उसी वजह से बना, क्योंकि बिट्टू की वहीं रिश्तेदारी है और इलाके का चप्पा-चप्पा वह जानता था।

26 नवंबर की रात आयुष सिंह कार लेकर अंबुज को बुलाने घर आया था।उसने बताया कि चिलुआताल के करीमनगर में दोस्त के यहां हल्दी का कार्यक्रम है। वहां पहुंचने पर वहां सदरे आलम और बिट्टू उर्फ अहद खान पहले से मौजूद थे।

योजना के अनुसार इन लाेगों ने पहले अंबुज को शराब पिलाई। बेसुध होने पर सिर पर प्रहार कर मार डाला फिर सदरे आलम, बिट्ट व अंबुज ने धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग किया। पुलिस को चकमा देने के लिए बिट्टू उर्फ अहद खान ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई।