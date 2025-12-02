गोरखपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हिंसक झड़प, सिर में कुल्हाड़ी लगने से बुजुर्ग की मौत

संवाद सूत्र, जागरण गोरखपुर। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल ककराखोर निवासी रामअधार की इलाज के दौरान बीआरडी में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बेलीपार थाना पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 29 नवंबर की है। रामअधार की पत्नी किसमती देवी ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश में गांव के विजय नंदन आए दिन गाली देते थे। 29 नवंबर को भी विजय ने उनके पति को गाली दी। विरोध करने पर विजय ने पड़ोसी रामनवल, लालधर और अमरनाथ को बुलाया।

फिर चारों ने मिलकर रॉड, डंडा और कुल्हाड़ी से पति पर हमला कर दिया। इसी दौरान विजय ने अमरनाथ के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर पति के सिर पर मार दिया। जिसके बाद वह बेहोश हो गए। वह पति को बचाने गईं तो आरोपितों ने उसे भी पीटकर घायल कर दिया।

शोर सुनकर पहुंचे अन्य स्वजन पति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह चार बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रामअधार चार पुत्रों के पिता थे और खेती-किसानी के साथ बैंड-बाजे में काम करके परिवार का भरण-पोषण करते थे।

वहीं दूसरे पक्ष से रामअधार के भाई लालधर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 28 नवंबर की शाम बच्चों के बीच खान-पान को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद रामअधार के बेटे दीपक, दीपचंद, दीपू व अन्य स्वजन उनके बेटे विजय नंदन को गाली देते हुए पीटने लगे।