India-Nepal Border: कस्टम एजेंटों की हड़ताल जारी, सीमा पर लगी वाहनों की कतार
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम एजेंटों की हड़ताल जारी है, जिसके कारण सीमा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हड़ताल से भारत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल कस्टम एजेंटों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से भारत–नेपाल सीमा पर मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हजारों ट्रक सीमा पर फंसे होने से दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ रहा है।
बुधवार को कस्टम विभाग के महानिदेशक श्याम प्रसाद भंडारी और एजेंट संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। गुरुवार को एक बार फिर वार्ता का दौर प्रस्तावित है। कस्टम अधिनियम 2082 के विरोध में देशभर के कस्टम कार्यालयों में ‘पेन डाउन’ और लॉकडाउन जारी है।
संघ का कहना है कि अधिनियम के कई प्रावधान कस्टम एजेंटों के अधिकारों, कार्य प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुगमता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अधिनियम में दंड, लाइसेंस नवीनीकरण, निलंबन प्रक्रिया, बैंक गारंटी, यूजर आईडी प्रबंधन, प्रवेश–निकास नोट जैसे मुद्दों पर एजेंटों की मांगों को नजरअंदाज किया गया है।
यह भी पढ़ें- सोहगीबरवा के बाघों का पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की कवायद शुरू
फेडरेशन के अनुसार रविवार को बीरगंज, सोमवार को भैरहवा और मंगलवार से पूरे देश के कस्टम कार्यालय बंद कर दिए गए। इसके चलते राजस्व पर भी व्यापक असर पड़ा है। सीमा पर अटके नेपाली व्यापारियों का माल रास्ते में फंसा है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। स्थिति बनी रहने पर नेपाल में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।