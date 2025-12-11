India-Nepal Border: कस्टम एजेंटों की हड़ताल जारी, सीमा पर लगी वाहनों की कतार

संवाद सूत्र, सोनौली। नेपाल कस्टम एजेंटों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से भारत–नेपाल सीमा पर मालवाहक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हजारों ट्रक सीमा पर फंसे होने से दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ रहा है।

बुधवार को कस्टम विभाग के महानिदेशक श्याम प्रसाद भंडारी और एजेंट संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। गुरुवार को एक बार फिर वार्ता का दौर प्रस्तावित है। कस्टम अधिनियम 2082 के विरोध में देशभर के कस्टम कार्यालयों में ‘पेन डाउन’ और लॉकडाउन जारी है।