Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनौली सीमा पर डग्गामार बसों का अवैध संचालन जारी, प्रशासन मौन

    By Santosh Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    सोनौली सीमा पर अवैध बसों का संचालन धड़ल्ले से जारी है जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है और सुरक्षा में सेंध लग रही है। बिना जाँच-पड़ताल के यात्रियों को ले जाने वाली ये बसें पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत से चल रही हैं। प्रशासन की कमजोर कार्रवाई के कारण यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है जिससे घुसपैठ की आशंका भी बढ़ गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सोनौली प्राइवेट स्टैंड पर खड़ी डग्गामार बसें। जागरण

    संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली में इन दिनों डग्गामार बसों की आवाजाही अपने चरम पर है। इन बसों का संचालन बिना किसी कड़ी जांच-पड़ताल के हो रहा है, जिससे न केवल यात्री सुरक्षा को खतरा है, बल्कि भारतीय राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। अवैध रूप से संचालित ये बसें सोनौली और नेपाल के विभिन्न शहरों से यात्रियों को लेकर आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे दूर-दराज के राज्यों तक पहुंच रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना जांच-पड़ताल के नेपाल से भारतीय भूमि में प्रवेश अवैध बसों का संचालन करने वाले दलालों ने नेपाल के शहरों जैसे भैरहवा, बुटवल, पोखरा और काठमांडू तक अपना नेटवर्क फैला रखा है। ये बसें नेपाल के बेलहिया, भैरहवा और बुटवल से यात्रियों को लाकर सोनौली सीमा पर खड़ी कर दी जाती हैं।

    यहां से यात्रियों को बिना किसी उचित जांच के बसों में बैठाकर भारतीय सीमा में प्रवेश कराया जाता है। इन बसों की आवाजाही रात दिन लगातार जारी रहती है, और पुलिस, एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) व क्षेत्रीय परिवहन विभाग की मिलीभगत से यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।

    इन बसों का मुख्य संचालन स्थल सोनौली में नगर पालिका द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल है, जहां रात भर भारी गहमा-गहमी बनी रहती है।

    यह भी पढ़ें- Maharajganj News: रहस्यमय परिस्थिति में जला मिला कुशीनगर के युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    राजस्व को हो रहा नुकसान, सुरक्षा में सेंध :

    स्थानीय लोगों का कहना है कि इन डग्गामार बसों के कारण भारतीय राजस्व को प्रतिदिन लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। इन बसों की संख्या बढ़ने के कारण पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। नेपाल से आने वाले यात्रियों को भरने के लिए इन बसों में अक्सर विवाद भी होते रहते हैं।

    सोनौली रोडवेज बस डिपी के अधिकारियों की शिकायत के बावजूद पुलिस और एआरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) कभी-कभी केवल एक-दो बसों पर कार्रवाई कर अपने दामन को बचाने का प्रयास करते हैं। स्थानीय चर्चा के अनुसार, इन बसों से मोटी रकम वसूली जाती है, जिससे अवैध संचालन को खुली छूट मिल रही है।

    प्रशासन की कमजोर कार्रवाई, सुरक्षा खतरे में

    पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने इस मुद्दे पर कहा कि सोनौली सीमा से अवैध पार्किंग और डग्गामारी को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सवाल यह उठता है कि जब तक प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा।

    इसके अलावा, सीमा पर डग्गामार बसों का संचालन सुरक्षा में भी सेंध लगा रहा है, जिससे घुसपैठ की संभावना भी बढ़ गई है। नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे इन यात्रियों की सटीक जांच नहीं हो पा रही है, जिससे सुरक्षा के लिहाज से स्थिति और भी गंभीर हो रही है।