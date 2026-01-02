महराजगंज में 96 लाख की लागत से सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगे पौधे, ग्रीन बेल्ट बनेगा पर्यावरण की ढाल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के लिए उपवन योजना के तहत ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद के अमरूतिया वार्ड के पासी टोला में भूमि चिह्नित कर ली गई है। योजना के तहत ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 96 लाख रुपये नगर पालिका को शासन से अवमुक्त हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सड़कों के किनारे सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट में छायादार, फलदार और औषधीय पौधों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे न केवल हरियाली बढ़ेगी बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ लोगों को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी मिलेगा।

धूप से मिली राहत जिले में दूसरे दिन भी धूप खिली। धूप निकलने से घने कोहरे और ठंड की मार झेल रहे लोगों को काफी राहत मिली। धूप के कारण सड़कों पर चहल-पहल भी रही। युवक, युवतिया और बच्चों की टोली पार्कों में मौज मस्ती भी करती नजर आई।

ठंड में निमोनिया की चपेट में आ रहे बच्चे मौसम के मार का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ठंड के कारण बच्चे बुखार और निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल में बुखार और निमोनिया से पीड़ित 110 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने इस मौसम में बच्चों के साथ सावधानी बरतने का सुझाव दिया है।

बागापार-शंकरपुर मार्ग पर 150 मीटर सड़क मरम्मत अधूरी विकास खंड व तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बागापार में बागापार चौराहे स्थित सन्तशरण सिंह स्मारक स्टेट तिराहे से शंकरपुर करनहिया तक जाने वाली पक्की सड़क मरम्मत कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। यह सड़क लगभग 10 वर्ष पूर्व मंडी समिति द्वारा बनाई गई थी, जो समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गई थी।