    मूर्ति विसर्जन के दौरान पिकअप में उतरा करंट, दस लोग झुलसे; मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:49 PM (IST)

    लोटन में नवरात्र समापन पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। प्रतिमा ले जा रही पिकअप में लगी सजावटी पाइप हाईटेंशन तार से छू गई जिससे वाहन में करंट उतर आया और दस लोग झुलस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जिलाधिकारी और विधायक ने घटनास्थल का दौरा किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

    मूर्ति विसर्जन के दौरान पिकप में उतरा करंट। जागरण फोटो

    संवाद सूत्र, लोटन। नवरात्र समापन पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गुरुवार को ठोठरी चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। प्रतिमा ले जा रही एक पिकअप में लगी सजावटी पाइप ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार से छू गई। संपर्क होते ही पूरे वाहन में करंट उतर आया, जिससे पिकप पर सवार दस लोग झुलस गए।

    हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को लोटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

    झुलसने वालों में लोटन कोतवाली के ठोठरी निवासी पवन कुमार कन्नौजिया (13), मगाने पासवान (11), पंकज गुप्ता (8), आदित्य कसौधन (17), सुधीर पासवान (10), अंकुश पासवान (5), अंगद पासवान (7), सनी गौड़ (15), बबलू पासवान (23) और करमैनी निवासी गोलू पांडेय (18) शामिल हैं।

    ग्रामीणों ने बताया कि ठोठरी में नवरात्र पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी। विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाने से पहले युवक पिकअप पर डीजे बांधकर जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पिकअप की सजावटी पाइप ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार से टकरा गई और करंट पूरे वाहन में उतर आया।

    घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर और विधायक श्यामधनी राही मेडिकल कॉलेज पहुँचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली।

    अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पीड़ितों के इलाज और हर संभव मदद में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस हादसे ने दुर्गा विसर्जन के उल्लास को मातमी माहौल में बदल दिया। ग्रामीणों में गहरी व्यथा और चिंता का भाव है।