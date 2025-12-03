दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पति समेत पांच पर मुकदमा

संवाद सूत्र, सिंदुरिया। शादी के बाद दहेज में ट्रैक्टर और रोटावेटर के लिए प्रताड़ित करने और ट्रैक्टर मिलने के बाद पिता की संपत्ति लेने के लिए विवाहिता पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने जब इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने पति समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंदुरिया थाने में दर्ज कराए गए मुकदमें में हरिहरपुर टोला मोतीपुर की रहने वाली रुखमणी ने बताया कि उसकी शादी 21 मई 2023 में पनियरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर लोनिया टोला निवासी पवन के साथ हुई थी। विवाह के शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति पवन, उसकी मां संगीता, पिता मुरलीधर, भाई नरायन और पूनम ने तीन लाख रुपये, ट्रैक्टर–ट्राली और रोटावेटर की मांग शुरू कर दी।