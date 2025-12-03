Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पति समेत पांच पर मुकदमा

    By Pradeep Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:19 PM (IST)

    सिंदुरिया में एक विवाहिता को दहेज में ट्रैक्टर और रोटावेटर की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने पीड़िता पर पिता की संपत्ति हड़पने का दबा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मारपीट कर घर से निकालने और जेवर–कपड़े छीनने का गंभीर आरोप। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, सिंदुरिया। शादी के बाद दहेज में ट्रैक्टर और रोटावेटर के लिए प्रताड़ित करने और ट्रैक्टर मिलने के बाद पिता की संपत्ति लेने के लिए विवाहिता पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने जब इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने पति समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंदुरिया थाने में दर्ज कराए गए मुकदमें में हरिहरपुर टोला मोतीपुर की रहने वाली रुखमणी ने बताया कि उसकी शादी 21 मई 2023 में पनियरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर लोनिया टोला निवासी पवन के साथ हुई थी। विवाह के शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति पवन, उसकी मां संगीता, पिता मुरलीधर, भाई नरायन और पूनम ने तीन लाख रुपये, ट्रैक्टर–ट्राली और रोटावेटर की मांग शुरू कर दी।

    पीड़िता ने बताया कि पंचायत के बावजूद उत्पीड़न जारी रहा। ससुराल पक्ष ने कुछ समय बाद मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और धमकी दी कि जब तक वह अपने पिता की संपत्ति उनके नाम नहीं कराएगी, तब तक उसे नहीं रखा जाएगा। चूंकि पंचायत में मेरे पिता ने यह भी कहा था, कि मेरी बेटी मेरी अकेली संतान है, और उनके मृत्योपरांत पूरी संपत्ति पर उनका ही अधिकारी है, बावजूद उसके ससुरालियों का लोभ कम नहीं हुआ। आरोप है कि घर से निकालते समय उसके सभी जेवरात और कपड़े भी छीन लिए गए।

    यह भी पढ़ें- कुशीनगर में 24 लाख की लागत से बनेगा अंत्येष्टि स्थल, संपन्न हुआ भूमि पूजन

    सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति पवन, मुरलीधर, संगीता, पूनम और नरायन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।