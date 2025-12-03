दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पति समेत पांच पर मुकदमा
सिंदुरिया में एक विवाहिता को दहेज में ट्रैक्टर और रोटावेटर की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने पीड़िता पर पिता की संपत्ति हड़पने का दबा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सिंदुरिया। शादी के बाद दहेज में ट्रैक्टर और रोटावेटर के लिए प्रताड़ित करने और ट्रैक्टर मिलने के बाद पिता की संपत्ति लेने के लिए विवाहिता पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने जब इसका विरोध किया तो ससुरालियों ने उसे पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने पति समेत पांच आरोपितों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।
सिंदुरिया थाने में दर्ज कराए गए मुकदमें में हरिहरपुर टोला मोतीपुर की रहने वाली रुखमणी ने बताया कि उसकी शादी 21 मई 2023 में पनियरा थाना क्षेत्र के सिंहपुर लोनिया टोला निवासी पवन के साथ हुई थी। विवाह के शुरुआती दिनों में सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति पवन, उसकी मां संगीता, पिता मुरलीधर, भाई नरायन और पूनम ने तीन लाख रुपये, ट्रैक्टर–ट्राली और रोटावेटर की मांग शुरू कर दी।
पीड़िता ने बताया कि पंचायत के बावजूद उत्पीड़न जारी रहा। ससुराल पक्ष ने कुछ समय बाद मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और धमकी दी कि जब तक वह अपने पिता की संपत्ति उनके नाम नहीं कराएगी, तब तक उसे नहीं रखा जाएगा। चूंकि पंचायत में मेरे पिता ने यह भी कहा था, कि मेरी बेटी मेरी अकेली संतान है, और उनके मृत्योपरांत पूरी संपत्ति पर उनका ही अधिकारी है, बावजूद उसके ससुरालियों का लोभ कम नहीं हुआ। आरोप है कि घर से निकालते समय उसके सभी जेवरात और कपड़े भी छीन लिए गए।
सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति पवन, मुरलीधर, संगीता, पूनम और नरायन के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
