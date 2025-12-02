कुशीनगर में 24 लाख की लागत से बनेगा अन्त्येष्टि स्थल, संपन्न हुआ भूमि पूजन
कुशीनगर में 24 लाख रुपये की लागत से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण होगा। भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह स्थल आधुनिक सुविधाओं से लैस हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सेवरही। ब्लॉक के पिपरा मुस्तकीम अगरवा में 24 लाख की लागत से अंत्येष्टि स्थल का भूमि पूजन मंगलवार को प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी व बीडीओ विद्यासागर गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।
लंबे समय से लोगों की मांग को देखते हुए शवदाह गृह का निर्माण कराया गया है, क्योंकि दाह संस्कार के लिए लोग काफी लंबी दूरी तय करके जाते थे। अब यहां निर्माण होने से लोगों को आसान सुविधा मिल सकेगी।
उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार जनता के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे है। बीडीओ ने कहा कि शवदाह गृह बन जाने से यहां के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।
ग्राम प्रधान वीरेंद्र गुप्ता ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, एडीओ पंचायत हरेंद्र सिंह, एपीओ अविनाश गुप्ता, मंडल महामंत्री भाजपा चंद्रशेखर कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।
