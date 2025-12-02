Language
    कुशीनगर में 24 लाख की लागत से बनेगा अन्त्येष्टि स्थल, संपन्न हुआ भूमि पूजन

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सेवरही। ब्लॉक के पिपरा मुस्तकीम अगरवा में 24 लाख की लागत से अंत्येष्टि स्थल का भूमि पूजन मंगलवार को प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी व बीडीओ विद्यासागर गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की मंशा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।

    लंबे समय से लोगों की मांग को देखते हुए शवदाह गृह का निर्माण कराया गया है, क्योंकि दाह संस्कार के लिए लोग काफी लंबी दूरी तय करके जाते थे। अब यहां निर्माण होने से लोगों को आसान सुविधा मिल सकेगी।

    उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार जनता के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहे है। बीडीओ ने कहा कि शवदाह गृह बन जाने से यहां के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।

    ग्राम प्रधान वीरेंद्र गुप्ता ने अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल, एडीओ पंचायत हरेंद्र सिंह, एपीओ अविनाश गुप्ता, मंडल महामंत्री भाजपा चंद्रशेखर कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।