खिचड़ी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए DM ने दिए सख्त निर्देश, परिसर में वाहनों का प्रवेश वर्जित
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने महराजगंज में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से समयबद्ध कार्य करन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। नाथ परंपरा से जुड़े चौक गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पर लगने वाले खिचड़ी मेले के सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं भव्य आयोजन को लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर पंचायत चौक में बैठक की गई। बैठक में मेले की तैयारियों की विभागवार गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि खिचड़ी मेला जनपद की सांस्कृतिक पहचान और आस्था से जुड़ा है, इसलिए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिविर, खोया-पाया केंद्र, जूता-चप्पल घर, पेयजल व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेले को आकर्षक स्वरूप देने के लिए निचलौल एवं महराजगंज मार्ग पर भव्य स्वागत द्वार स्थापित करने तथा पूरे मेला क्षेत्र को सुंदर ढंग से सजाने के निर्देश दिए गए।
सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में पार्किंग स्थलों की व्यवस्था करने के साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर कम से कम दो पार्किंग स्थलों को रिजर्व रखने का निर्देश दिया।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा निचलौल एवं झनझनपुर मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने के निर्देश दिए गए। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी बैरीकेडिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने मेला परिसर में तीन शिफ्टों में सफाईकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही महिला एवं पुरुषों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था कर उनकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत विद्युत खंभों पर आठ फीट तक इंसुलेशन कराने और मेला अवधि के दौरान 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र में पीए सिस्टम स्थापित कर आवश्यक सूचनाओं, दिशा-निर्देशों और आपातकालीन घोषणाओं के प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
मेले की सतत निगरानी के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित करने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे परिसर पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट करने पर बल दिया।
बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया और तहबाजारी एवं झूलों की स्थापना के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक व निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार, ईओ नगर पंचायत चौक ओमप्रकाश यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
